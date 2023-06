Chuẩn bị chôn cất người thân thì phải dừng lại vì nghi có án mạng

Chiều 3-6, CQCSĐT Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh TVT (37 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi).

Gia đình chuẩn bị chôn cất anh T thì dừng lại yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc. Ảnh: PĐ.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2-6, người nhà được tin từ bạn của anh T báo về việc phát hiện anh T đã tử vong ở khu vực xóm Sình thuộc phường Bình Tân (thị xã La Gi).

Do anh T là người sử dụng ma túy và có tiền sử bị bệnh hen suyễn nặng nên gia đình nghĩ anh T tử vong do bệnh lý và đưa về tổ chức mai táng mà không trình báo cơ quan công an.

Trong quá trình làm đám tang thì người bạn của anh T đến viếng và cho biết nạn nhân tử vong do bị người khác đánh chứ không phải chết do bệnh lý.

Lập tức gia đình đã tạm dừng việc tổ chức đám tang đồng thời báo cho Công an thị xã La Gi đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.

Công an phường Bình Tân, Công an thị xã La Gi đã làm việc với gia đình nạn nhân, người cung cấp thông tin cho gia đình và cơ sở mai táng. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

