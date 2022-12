Chưa có kết quả giám định đã nhận định có dấu hiệu giết người

VKSND TP.HCM đã rút kinh nghiệm cấp dưới liên quan đến cách giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, vụ án khởi tố theo yêu cầu bị hại nhưng khi bị hại rút yêu cầu vẫn tạm đình chỉ giải quyết, nhận định dấu hiệu giết người khi chưa có kết quả gíam định thương tật của bị hại.

Vụ việc được nêu ra rút kinh nghiệm cụ thể như sau: 19 giờ ngày 1-1-2022, tại đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TP.HCM, tài xế Trần Công Duy chạy xe ô tô du lịch va chạm với tài xế Chu Văn Đức chạy xe bán tải. Hai tài xế cự cãi, sau đó cùng gọi chủ xe đến giải quyết. Ẩu đả xảy ra giữa hai phe…

Ba người bị thương đã có đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố, từ chối giám định thương tật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh ra quyết định trưng cầu giám định thương tật, quyết định dẫn giải bị hại; phối hợp công an địa phương thi hành các quyết định này nhưng cả ba bị hại đều không chấp hành do vết thương đã lành, đã hòa giải và đã được bồi thường thiệt hại…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã tạm đình chỉ nguồn tin tố giác với lý do đã thực hiện biện pháp dẫn giải đi giám định thương tật nhưng bị hại từ chối. VKSND huyện Bình Chánh thống nhất kết luận kiểm sát việc tạm đình chỉ nguồn tin…

Sau đó, do VKSND huyện Bình Chánh có quan điểm rằng vụ việc có dấu hiệu của tội giết người nên ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh có công văn xin ý kiến chuyển toàn bộ hồ sơ tố giác về tội phạm này lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) thụ lý theo thẩm quyền.

Theo VKSND TP.HCM, việc tạm đình chỉ nguồn tin tố giác với lý do như nêu trên là không đúng căn cứ tạm đình chỉ theo Điều 148 BLTTHS. Ngoài ra, trong việc áp dụng Điều 155 BLTTHS “khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại”, các bị hại đã bãi nại, nhiều lần từ chối giám định thương tật; nêu ý kiến trong biên bản dẫn giải là “tự thỏa thuận, bồi thường dân sự, tự nguyện viết đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự…” nhưng các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh vẫn tiếp tục tạm đình chỉ nguồn tin, dẫn đến kéo dài việc giải quyết.

VKSND TP.HCM cho rằng trong việc đánh giá chứng cứ đối với hành vi có dấu hiệu của tội giết người, vụ việc chưa có kết quả giám định, chưa xác định được Đức khi sử dụng hung khí nguy hiểm có nhằm vào vùng nguy hiểm để tấn công, và mong muốn hậu quả chết người đối với bị hại không nhưng VKSND huyện Bình Chánh đã nhận định có dấu hiệu giết người để yêu cầu chuyển nguồn tin lên cấp trên giải quyết là không có căn cứ.

