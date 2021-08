Chủ quán nước bị khách đâm tử vong chỉ vì... pha trà đặc

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 08:49 AM (GMT+7)

Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố bị can Đỗ Xuân Toản (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 10/3/2021, Toản đến quán trà đá của anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1985), ở phố Cầu Cốc ngồi uống nước. Gọi 1 cốc trà đá, nhưng khi thấy anh Hiệp pha cốc trà đặc, Toản nói với chủ quán: “Tao uống chè loãng mà mày pha đặc, tao không uống được”, kèm lời văng tục.

Anh Hiệp cũng chửi tục và nói: “Trà tao pha mày uống là phải trả tiền”. Lời qua tiếng lại, chủ quán trà đá và khách cãi vã, thách đố đánh nhau. Trong lúc bực tức, Toản cầm cốc nước đập xuống đường làm vỡ rồi đứng dậy, ra lấy xe máy bỏ về nhà.

Chưa hả giận, về tới nhà, gã lấy dao, cho vào cốp xe rồi quay lại quán nước nhà anh Hiệp, đứng chửi chủ quán nước, rồi lấy dao xông đến chém trúng mu bàn tay anh Hiệp. Chủ quán nước cũng cầm điếu cày “nghênh chiến”. Cuộc ẩu đả kết thúc bằng nhát dao của bị can đâm trúng ngực chủ quán nước. Nạn nhân ôm ngực bỏ chạy vào trong nhà và tử vong sau đó do mất máu cấp.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và chứng cứ. Về phía Toản, sau khi gây án, đến 00h30 ngày 11/3, anh ta đến Công an quận Từ Liêm đầu thú.

Được biết, trước khi gây ra vụ giết người, năm 1993, Toản bị TAND Tối cao tuyên phạt án 54 tháng tù vì tội Cướp tài sản.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/pha-tra-dac-chu-quan-nuoc-bi-khach-dam-chet_119167.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/pha-tra-dac-chu-quan-nuoc-bi-khach-dam-chet_119167.html