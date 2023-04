Chủ nhà nghỉ dùng ô tô húc tử vong nam thanh niên ném chất bẩn

CQĐT CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Văn Vang (SN 1971), trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, để điều tra về tội "Giết người".

Theo thông tin ban đầy, ngày 1-4, trên địa bàn TP Vĩnh Yên xảy ra sự việc 2 nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường, hậu quả khiến 1 người tử vong. Danh tính nạn nhân là P.V.C (SN 1999), trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Lê Văn Vang và chiếc xe gây tai nạn

Quá trình khám nghiệm hiện trường, từ các dấu vết thu thập được, cơ quan chức năng nhận thấy đây không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông như thông tin ban đầu người dân chuyển đến mà có dấu hiệu của vụ án giết người. Xác định sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an dựng được diễn biễn sự việc như sau: khoảng 3h ngày 1-4, P.V.C điều khiển xe máy chở Nông Đình Chiều (SN 1997, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đến ném túi nilon đựng chất bẩn vào nhà nghỉ "Long Anh" của Lê Văn Vang.

Phát hiện sự việc, Vang lập tức điều khiển xe ô tô với tốc độ cao đuổi theo. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phường Khai Quang, xe của Vang bắt kịp, và trong thời điểm vận tốc xe ô tô khoảng 70 - 80km/h, đã húc mạnh từ phía sau xe máy khiến C. và Chiều ngã văng ra đường.

Được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng P.V.C đã tử vong tại bệnh viện. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định do Vang nợ tiền một cá nhân nhưng chưa trả, nên C. và Chiều đã ném chất bẩn vào nhà nghỉ để gây sức ép. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

