Chồng nóng giận tát 1 cái trong lúc cãi vã khiến vợ tử vong

Thứ Ba, ngày 12/04/2022 20:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã tạm giữ anh Thanh để làm rõ cái chết của vợ là chị H.

Ngày 12/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự anh Đặng Minh Thanh (trú xã Minh Khương, huyện Hàm Yên) để làm rõ cái chết của vợ anh này là chị T.T.H.

Theo vị này, khoảng 14h chiều 10/4, anh Thanh và chị H. bất ngờ nảy sinh xích mích, cãi vã tại nhà riêng. Trong lúc nóng giận, anh Thanh đã tát vợ 1 cái nhưng không may chị H. bị đập đầu vào bàn, bị thương nặng.

Sau đó, chị H. được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

“Hai vợ chồng này bình thường rất hoà thuận, không có mâu thuẫn, xích mích to lớn trong quá trình chung sống. Sự việc xảy ra do người chồng nóng giận, không may dẫn tới việc người vợ trọng thương và tử vong. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ra quyết định tạm giữ hình sự người chồng để phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên thông tin.

