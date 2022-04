Phá nhanh vụ án bộ xương người trong vườn cà phê

Thứ Hai, ngày 11/04/2022 16:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy có dấu hiệu bất thường ở một khu vườn, người dân địa phương tới xem thì tá hỏa phát hiện một phần bộ xương người chòi lên mặt đất. Từ đây, vụ án giết người, chôn xác phi tang xảy ra cuối năm 2021 tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dần được làm rõ. Chân tướng của người chồng tàn độc, hành vi man rợ trong vỏ bọc hiền lành thường ngày đã lộ diện...

Phát hiện thi thể người từ những tiếng chó sủa

Chiều tối 6-4 vừa qua, một người dân sinh sống tại tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, bỗng nghe tiếng chó sủa rất mạnh tại một khu đất vừa được cắt hết cây cà phê ngang mặt đất, gần miếu thờ thành hoàng của thôn. Vị trí chó sủa thuộc vườn của gia đình Đoàn Thanh Trí (30 tuổi) cùng vợ là chị Trần Thị Kim Trinh (25 tuổi). Cả hai người đều đã đi làm ăn xa và ngôi nhà suốt ngày đóng cửa im ỉm.

Chị Trinh được cho là đã rời nhà đi TP Hồ Chí Minh làm nhân viên bán cà phê thuê từ giữa tháng 12-2021 đến nay chưa một lần về thăm nhà. Anh Trí cũng đi làm ăn ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) từ nhiều ngày qua. Hai con nhỏ (1 trai và 1 gái) của đôi vợ chồng này được gửi tại nhà cha mẹ đẻ của anh Trí, cùng ngụ tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Hiện trường vụ án giết người, chôn xác phi tang

Tiếng chó sủa đã hơn 30 phút nhưng vẫn không dừng mà lại càng ngày càng dữ dội hơn, linh tính có chuyện chẳng lành, một người dân sinh sống kề đó đã tới vị trí trên để kiểm tra sự việc. Tới nơi, người này tá hỏa khi phát hiện một phần thi thể người nổi lên mặt đất trong tình trạng đã phân hủy. Sự việc nhanh chóng được người dân trong vùng báo lên cơ quan chức năng địa phương. Thông tin về việc người dân tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, phát hiện thi thể người chôn giấu dưới lòng đất nhanh chóng lan truyền khắp không gian mạng ở Lâm Đồng với tốc độ chóng mặt cùng những bình luận chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, xác thực, đã gây hoang mang trong nhân dân.

Từ những thông tin, chứng cứ ban đầu thu thập tại hiện trường, Cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng. Hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã chôn hòng giấu xác phi tang. Những gì ghi nhận được tại hiện trường cho thấy thời gian xảy ra vụ án cách đây ít nhất đã vài tháng. Ngay trong đêm 6-4, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Đà Lạt khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ giới, ngoài 20 tuổi, thi thể đã phân hủy gần hết nên không thể nhận dạng bằng mắt thường. Nạn nhân bị chôn bên cạnh một gốc cây cà phê, lấp lên lớp đất dày khoảng 40cm. Tuy nhiên, do một số trận mưa lớn gần đây đã khiến lớp đất trên bề mặt có địa hình dốc tại vị trí chôn xác nạn nhân bị xói mòn cùng với việc động vật đào bới đã làm lộ một phần thi thể đã phân hủy nặng.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vận động đối tượng thành khẩn khai báo

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, các điều tra viên giàu kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc. Công tác điều tra, truy tìm manh mối gặp không ít khó khăn do vụ án đã xảy ra từ lâu, tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được tại hiện trường tương đối ít.

Dù vậy, với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất có thể, tung tích về nạn nhân nhanh chóng được các điều tra viên xác định là chị Trần Thị Kim Trinh, người được cho là đã rời nhà đi làm tại TP Hồ Chí Minh từ giữa tháng 12-2021.

Lộ diện kẻ sát nhân máu lạnh

Làm việc với Cơ quan công an, bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ của nạn nhân cho biết, ngày cuối cùng bà gặp con gái là 9-12-2021, khi đó chị Trinh và bà Phượng cùng nhau đi hái cà phê tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt. Từ đó tới nay, gia đình bà Phượng chỉ liên lạc được với chị Trinh qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Facebook. Con rể là Đoàn Thanh Trí cho gia đình nhà ngoại biết từ giữa tháng 12- 2021 vợ đã xuống TP Hồ Chí Minh đi làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê, từ đó chưa một lần về thăm nhà, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Do chỉ liên lạc được với con gái qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Facebook, nhiều lần gọi điện nhưng không có ai nghe máy, đã có lần bà Phượng xuống nhà con gái để tìm hiểu sự việc nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Gia đình bà Phượng cũng không tới Cơ quan công an trình báo sự việc vì tin lời chàng rể rằng con gái đang đi làm ở TP Hồ Chí Minh. Vào dịp tết cổ truyền 2022 và những ngày nhà bà Phượng có giỗ, Đoàn Thanh Trí vẫn chở hai con lên nhà bà chơi và ở lại qua đêm nên không ai trong gia đình nghi ngờ con gái mình đã gặp chuyện chẳng lành.

Người dân địa phương bàng hoàng khi phát hiện vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 6-4, lực lượng chức năng đã xác định được Đoàn Thanh Trí có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị Trần Thị Kim Trinh. Làm việc với một số người có quan hệ gần gũi với Đoàn Thanh Trí, cơ quan điều tra xác định đối tượng này hiện đang làm việc tại TP Nha Trang. Tới 1h sáng ngày 7-4, được sự động viên của gia đình và lực lượng chức năng, Đoàn Thanh Trí đã trở về địa phương, tới Cơ quan công an đầu thú.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng là người sớm tiếp cận, vận động đối tượng thành khẩn hợp tác, khai báo đúng sự thật với cơ quan điều tra.

Bước đầu, Đoàn Thanh Trí khai nhận, do cuộc sống vợ chồng Trí có nhiều mâu thuẫn nên thường xuyên xảy ra cảnh cãi vã, to tiếng. Giữa tháng 12-2021, nghi ngờ chị Trần Thị Kim Trinh có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, đối tượng này nổi máu ghen tuông. Tối 12-12- 2021, khi hai con nhỏ đã ngủ say, giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Do không kiềm chế được cơn giật trong lúc ghen tuông, Đoàn Thanh Trí dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Trần Thị Kim Trinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, đối tượng này kéo xác nạn nhân ra vườn cà phê cách nhà gần 100m, đào hố chôn để phi tang. Xong xuôi, Đoàn Thanh Trí vào nhà dọn dẹp, lau sạch những vết máu ở hiện trường rồi vào giường nằm ngủ cùng hai con. Những ngày sau, nhằm đánh lạc hướng dư luận, Đoàn Thanh Trí tung tin vợ đã đi TP Hồ Chí Minh làm thuê cho một quán cà phê.

Đại tá Trần Minh Tiến họp lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ chỉ đạo làm rõ vụ án mạng

Để tạo niềm tin và không gây ra những nghi ngờ với gia đình nhà ngoại, đối tượng này sử dụng điện thoại của chính nạn nhân nhắn tin nói chuyện với một số người thân trong gia đình, trong đó có mẹ ruột của nạn nhân là bà Trần Thị Kim Phượng. Đặc biệt, Đoàn Thanh Trí còn sử dụng Facebook cá nhân của chị Trinh, thỉnh thoảng lại đăng hình nạn nhân giống như những người bình thường khác. Ai nhắn tin tới cho chị Trinh, Trí đều nhắn lại trả lời, duy chỉ có gọi điện là Trí không nghe, tắt máy và nhắn trả lời đang bận làm, không thể nghe điện thoại được.

Đối tượng Đoàn Thánh Trí

Từ khi gây án, sát hại vợ rồi chôn giấu xác phi tang, trên trang Facebook cá nhân của mình, Đoàn Thanh Trí cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh của hai người con và chia sẻ những video đầy tâm trạng. Thậm chí, khi sự biết vụ án đã bại lộ, đối tượng này vẫn đăng tải hình ảnh vợ con lên trang Facebook cá nhân với dòng chữ “ngàn lần vạn lần xin lỗi em”.

Người dân địa phương ai cũng bất ngờ khi biết chính Đoàn Thanh Trí đã sát hại vợ rồi chôn giấu xác ngoài vườn để phi tang.

Năm 2021 Công an tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 9,4% so với năm 2020. Số vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm hơn 6%. Tỉ lệ điều tra phá án đạt 93%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công an tỉnh Lâm Đồng thuộc nhóm 15 đơn vị dẫn đầu cả nước đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ Bộ Công an giao về công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2022, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng loạt ra quân trong toàn lực lượng. Ngoài quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm có hiệu quả, lực lượng Công an Lâm Đồng còn đẩy mạnh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, đồng thời hướng dư luận theo đúng phương châm “lấy xây là chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”...

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/pha-nhanh-vu-an-bo-xuong-nguoi-trong-vuon-ca-phe-i64976...Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/pha-nhanh-vu-an-bo-xuong-nguoi-trong-vuon-ca-phe-i649761/