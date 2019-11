Tổng Giám đốc "vung tay", Chủ tịch HĐQT nhập viện

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Công an phường Văn Quán vừa chuyển hồ sơ vụ xô xát giữa ông Nguyễn Kim Cương, TGĐ và ông Nguyễn Trung Thành Chủ tịch HĐQT Cty CP Cơ Điện Công Trình sang cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyên Trung Thành sau cú vung tay của TGĐ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/10, ông Nguyễn Trung Thành, đại diện phần vốn Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Cơ Điện Công Trình tại 131, Trần Phúc, Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội).

Sau đó ông Thành có sang phòng làm việc của ông Nguyễn Kim Cương, TGĐ để trao đổi công việc nhưng lúc này ông Cương không có ở phòng.

Ông Thành tiếp tục đến khu vực lễ tân và gặp ông Cương tại đó. Trong khi ông Thành và ông Cương trao đổi công việc và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Việc xô xát đã khiến ông Thành phải nhập viện.

Sau khi sự việc xảy ra Công an phường Văn Quán (Hà Đông) đã đến hiện trường lập biên bản về vụ việc. Theo lãnh đạo Công an phường Văn Quán, hiện vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông để điều tra, xác minh làm rõ.

Ở động thái khác, vụ việc cũng được ông Nguyên Trung Thành báo cáo lên UBND TP Hà Nội.

Theo xác nhận của Viện Y học Phòng không - Không quân, ông Thanh bị chấn động não, tụ máu mặt dưới vành tai trái, giảm thính lực tai trái mức độ nặng…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.