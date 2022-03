Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi

Sáng 25-3, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang phối hợp Phòng CSHS tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc L (SN 1981, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định có tác động từ ngoại lực làm nạn nhân ngã xuống nền gạch chấn thương nặng vùng đầu.

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 24-3, chị L rời khỏi nhà để ra quán mua hộp sữa đem về uống, do chị nhiễm bệnh Covid-19 vừa hết không lâu. Lúc này chị và chồng là Huỳnh Minh Khải (SN 1979, sống chung gia đình) cự cãi lớn tiếng.

Thấy chồng ăn nói không đúng mực chị L liền phản ứng lại, sau đó bước vào bên trong trước thềm sân nhà.

Căn nhà của vợ chồng chị L

Lúc này Khải đi theo phía sau vung tay tát thật mạnh vào vùng sau cổ làm chị L té ngã đập đầu xuống nền gạch. Dù bị đau, nạn nhân vẫn kịp kêu lên: “Trời ơi làm gì mà đánh tôi” rồi ngã xuống bất tỉnh.

Thấy vợ nằm bất động, Khải lập tức cùng người thân đưa ra xe chở cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đối tượng đã bị Công an huyện Cần Giuộc bắt giữ ngay sau đó để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị L. Nhưng do gia đình chỉ có một người con trai nên tối cùng ngày Khải được cho về nhà để lo đám tang vợ dưới sự giám sát của Công an.

