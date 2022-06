Chồng đâm chết người đàn ông ở cùng vợ trong phòng trọ

Bực tức vì phát hiện người đàn ông ở trong phòng trọ của vợ lúc đêm khuya, Trung dùng dao đâm chết người này.

Ngày 6-6, Công an TP Thuận An, Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại phường Bình Hòa (TP Thuận An).

Con dao Trung dùng để đâm chết nạn nhân vì ghen tuông. Ảnh: TQ

Nạn nhân trong vụ án này là anh V. (ngụ tại Bình Dương), còn người gây án là Chu Văn Trung (37 tuổi, quê ở Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 4-6, Trung đi đến phòng trọ có địa chỉ tại phường Bình Hòa để thăm vợ.

Khi vừa đến phòng trọ, Trung phát hiện anh V đang ở trong phòng trọ cùng với vợ mình.

Nghi ngờ anh V và vợ mình có mối quan hệ bất chính nên Trung bực tức chửi bới. Trong lúc nóng giận Trung dùng dao đâm anh V khiến người này bị thương nặng.

Được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh V đã tử vong. Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ Trung để điều tra làm rõ.

