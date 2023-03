Cho người bị tạm giam gọi điện thoại ra ngoài, cựu đại úy công an trả giá đắt

Ngày 16-3, TAND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chế Thị Minh Ngọc (SN 1982; cựu cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh) 1 năm tù giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, nơi xảy ra sự việc

Theo cáo trạng, Ngọc được phân công nhiệm vụ bảo vệ hỗ trợ tư pháp, trực đốc gác, quản lý tiền lưu ký của các can phạm bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Từ tháng 8-2021 đến tháng 1-2022, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nghi phạm bị tạm giam không được gặp thân nhân nên có nhu cầu sử dụng điện thoại gọi cho gia đình, Ngọc đã đưa điện thoại vào buồng giam cho các can phạm sử dụng.

Sau đó, Ngọc yêu cầu những người này nói người thân chuyển tiền vào tài khoản của Ngọc với tổng số tiền 16,3 triệu đồng.

Nguồn tin của phóng viên cho biết sự việc bị phát hiện khi một can phạm thuê điện thoại di động của Ngọc nói để gọi cho người thân chuyển tiền nhưng thực tế lại gọi thẳng đến số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, tố cáo về những hành vi sai phạm của các cán bộ ở Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Liên quan vụ việc trên, 9 cán bộ Công an huyện Vân Canh đã bị kỷ luật, gồm Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và 7 cán bộ, trong đó có cựu đại uý Chế Thị Minh Ngọc.

