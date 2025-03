Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm

Tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm có biểu hiện nghi vấn đánh nhau tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Trước đó, tối 11/3, Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Ninh Thuận đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tự Đức, thuộc phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại khu vực Cầu Móng, phường Bảo An có biểu hiện nghi vấn đánh nhau.

Các đối tượng cùng tang vật nguy hiểm tại cơ quan Công an

Khi phát hiện, tổ tuần tra đã truy đuổi, nổ súng cảnh cáo, trấn áp và bắt giữ được 3 đối tượng gồm: N.N.Q.T (SN 2011, trú tại Khu phố 1, phường Phủ Hà); V.T.T.Đ (SN 2011, trú tại Khu phố 2, phường Đô Vinh) và Đ.A.K (SN 2009, trú tại thôn Hiệp Hoà, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước).

Tang vật thu giữ của các đối tượng

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm, bàn giao đối tượng và tang vật gồm: 7 dao, mác, kiếm các loại, 1 cây ba chĩa bằng kim loại dài khoảng 2m, 1 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng đầu bịt vải (nghi làm bom xăng) cho Công an phường Bảo An xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.