Chị gái Dung "Hà" giấu hàng tấn ma túy trong lốc máy ô tô, chuyển từ "Tam giác vàng" về Việt Nam

Chuyên án 322D được Cục C04 xác lập đấu tranh vào cuối năm 2021. Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thơm (tức “Tư Tân”, 36 tuổi, ở Đồng Nai). Năm 2019, Thơm trốn nợ sang nước ngoài, bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau khi đường dây này bị triệt phá, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200kg ma túy. Đồng thời khai Vũ Hoàng Oanh là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục vận chuyển đi các nước tiêu thụ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can.