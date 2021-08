Chém người hàng xóm suýt chết để… trả mối thù 10 năm trước

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 15:50 PM (GMT+7)

Do ôm "mối thù" từ 10 năm trước, Sơn đã dùng dao chém người hàng xóm suýt chết rồi bỏ trốn.

Ngày 19-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Võ Hoàng Sơn (24 tuổi; ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Trần Thanh Toàn (45 tuổi), hàng xóm với Sơn.

Đối tượng Võ Hoàng Sơn

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận khoảng 10 năm trước, giữa gã và ông Toàn xảy ra mâu thuẫn. Sơn cho rằng mình bị ông Toàn vu khống là kẻ trộm vặt và đánh nên gã ấm ức, đem chuyện kể lại cho gia đình.

Sơn cho rằng "cảm thấy được giải tỏa tâm lý" khi chém ông Toàn để "rửa hận" 10 năm trước.

Sơn dùng dao chém trọng thương ông Toàn (ảnh được cắt từ clip)

Khi biết được chuyện cháu bị vu oan thì bà nội của Sơn đã qua gặp ông Toàn để nói chuyện nhưng không thành mà tiếp tục bị ông này xúc phạm. Từ đó trở về sau, mỗi khi gặp ông Toàn thì Sơn lại nhớ đến chuyện cũ.

Đỉnh điểm là khoảng 19 giờ ngày 15-8, Sơn thấy ông Toàn đang cởi trần đứng trước nhà nên quyết "rửa hận". Gã vào nhà lấy dao rồi chạy sang chém ông Toàn, gây thương tích rất nặng.

Ông Toàn bị chém trọng thương

Chém người hàng xóm xong, Sơn đem dao về nhà giấu rồi bỏ trốn. Ông Toàn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đến trưa 18-8, Sơn bị Công an huyện An Biên bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp khi đang trốn trong một căn chòi ở ngoài vuông tôm của người dân.

Sơn là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

