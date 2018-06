Chém dã man bé trai 9 tuổi, kẻ nghi ngáo đá tự cứa cổ rồi nhảy sông

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 14:29 PM (GMT+7)

Sau khi chém gây thương tích nặng một bé trai, đối tượng có biểu hiện ngáo đá lấy dao tự cắt cổ mình rồi nhảy xuống sông.

Ngày 8-6, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đang điều tra vụ một bé trai bị chém trọng thương. Theo đó, nạn nhân được xác định là bé Trần Thanh Long (9 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn).

Cháu Trần Thanh Long hiện đang được điều trị ở bệnh viện

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5-6, khi đang chơi một mình trên đường liên thôn gần nhà, cháu Long bất ngờ bị Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, ngụ cùng xã Quảng Minh) cầm dao xông vào tấn công. Hậu đã dùng dao chém liên tục vào mặt và đầu khiến cháu Long gục xuống. Sau đó, Hậu lấy dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống một con sông nằm bên đường. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng này lên bờ rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Cháu Long cũng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu với 3 vết thương, gồm một vết thương ngang mặt làm đứt 2 cánh mũi và 2 vết ở vùng đầu gây lún sọ. Sau ca phẫu thuật, cháu Long đã qua cơn nguy kịch.

Hậu cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu với một vết thương ở vùng cổ dài 10 cm, sâu 4 cm. Vết thương không gây tổn thương mạch máu nên không nguy hiểm tính mạng. Theo người dân, trước lúc gây án, Hậu có biểu hiện ngáo đá như leo lên mái nhà, chạy nhảy, hò hét ngoài đường.

Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn cho biết: "Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai để phục vụ điều tra. Hiện vẫn chưa thể tạm giữ nghi can do anh ta đang điều trị tại bệnh viện".