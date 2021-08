Chém công an khi bị phát hiện leo rào chốt thăm bạn gái

Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, nam thanh niên ở Cần Thơ leo rào ngăn cách vào thăm bạn gái, tấn công lực lượng công an.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, Công an quận Cái Răng đang tạm giữ hình sự Trần Thành Công (SN 1996, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trần Thành Công tại Cơ quan Công an. Ảnh C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25 ngày 22/8, Công leo rào ngăn cách để vào nhà bạn gái tại khu vực 7 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo công an.

Nhận tin, Thượng uý Nguyễn Phước Qui, cán bộ Công an phường Hưng Phú đã xuống hiện trường kiểm tra. Phát hiện Công vẫn còn ở nhà bạn gái nên Thượng úy Quí đã yêu cầu đối tượng ra trình diện.

Ngay lập tức, Công dùng dao Thái Lan tấn công cán bộ công an và bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.

Khi lực lượng Công an phường đuổi thì đối tượng dùng dao chém Trung tá Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an phường. Công bị khống chế ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

