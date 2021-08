Bắt đối tượng nghi mắc COVID-19, nhiễm HIV giai đoạn cuối trốn khỏi khu theo dõi

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 16:02 PM (GMT+7)

Đang bị nhiễm HIV thời kỳ cuối và nghi mắc COVID-19, một đối tượng đã trốn khỏi khu theo dõi để ra ngoài.

Thanh đu bám trên xe tải bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 23/8, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã lập hồ sơ điều tra và tiến hành cách ly điều trị đối với Thái Văn Thanh (47 tuổi, tạm trú tại TP Sa Đéc).

Trước đó, ngày 21/8 tại chốt kiểm soát dịch bệnh phòng, chống COVID-19 trên Quốc lộ 80 thuộc ấp An Hòa Nhất (xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp), tổ công tác phát hiện một đối tượng nghi vấn đang đu bám trên xe tải nên truy đuổi.

Khi phương tiện dừng lại, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng xuống xe và xác minh thông tin nhưng đối tượng đã nhảy xuống sông bơi về phía ấp An Thạnh (xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Công an xã An Hiệp phối hợp với tổ công tác bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho Công an TP. Sa Đéc xử lý.

Theo công an, đối tượng là Thái Văn Thanh. Thanh bị công an TP Sa Đéc truy nã về hành vi trộm cắp tài sản và đã bị bắt giữ. Do nhiễm HIV thời kỳ cuối và nghi nhiễm COVID-19 nên Thanh được đưa vào khu điều trị theo dõi nhưng sau đó Thanh bỏ trốn.

