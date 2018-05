Chém chết người vì tiếng... nẹt pô xe

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy mà 4 thanh niên vác mã tấu đến tận nhà đối thủ để chém chết một người và làm một người khác bị thương.

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết 4 nghi can trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết và 1 người bị thương trên địa bàn huyện Châu Thành đã ra đầu thú.

Công an đang tạm giữ đối với Đoàn Lê Minh Nhuận (20 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi "Giết người". Riêng 3 nghi can còn lại được cơ quan công an làm việc để làm rõ vai trò đồng phạm.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ truy sát

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc điều khiển xe gắn máy giữa nhóm của Nhuận và anh Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo). Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-5, nhóm của Nhuận gồm 4 người đi xe gắn máy đến cửa hàng bán màn treo Trúc Nhã (huyện Châu Thành) gõ cửa gọi anh Võ Thanh Bình (38 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) và anh Tâm ra nói chuyện rồi bất ngờ chém nhau.

Anh Tâm bị chém tử vong còn anh Bình bị thương rất nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.