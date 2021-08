Cháu bé 9 tuổi bị 2 thanh niên cướp điện thoại trong nhà

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 15:39 PM (GMT+7)

Cháu bé 9 tuổi một mình trong nhà đang xem điện thoại thì bị 2 thanh niên tiếp cận, cướp lấy rồi tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 28-8 xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Quang Viễn và Lê Hà Phương Thông, do có hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng này cùng SN 1994, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế.

Thông (áo đỏ) và Viễn khi bị bắt

Khoảng 11 giờ ngày 23-8, Công an TP Huế nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Phương Nh. (ngụ đường Tôn Thất Thiệp, phường Thuận Hòa) trình báo về việc cháu bé tên T. (SN 2012, con của chị ruột) trong lúc đang xem điện thoại tại nhà thì bị 2 đối tượng đến cướp giật tài sản.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng truy xét, phối hợp với công an các phường sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn. Đến 10 giờ ngày 24-8, công an xác định Viễn và Thông là đối tượng khả nghi khi nên tiến hành làm việc.

Viễn và Phương khai nhận lợi dụng cháu T. ít tuổi, gia đình đang mở cửa không ai trông coi nên nhanh chóng tiếp cận ra tay cướp giật tài sản.

