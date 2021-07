Nam thanh niên đột nhập vào nhà, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào nhà và phát hiện V.H.Y ngủ một mình, Hà đã nổi thú tính, hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 21/7, Cổng thông tin Công an tỉnh Nghệ An đưa tin, Công an huyện Quỳ Châu đang tạm giữ Lang Văn Hà (sinh năm 1997, trú tại xã Châu Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 19/7, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận tin báo của gia đình cháu V.H.Y (sinh năm 2008, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) về việc, khoảng 1h sáng cùng ngày, cháu Y. ngủ ở nhà một mình thì bị đối tượng lạ mặt hiếp dâm.

Lang Văn Hà tại cơ quan chức năng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã triển khai lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 17h cùng ngày đã điều tra, làm rõ, bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Lang Văn Hà.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị xử như nào? Điều 142: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Đối với 02 người trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Đối với người dưới 10 tuổi; d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

