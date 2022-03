Chặt đứt đường dây ma túy do “Bố già” từng ở tù 30 năm cầm đầu

Chiều 1-3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Việt Hùng (SN 1952, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng này có biệt danh “Bố già”, mang 3 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy, ở tù hơn 30 năm.

Liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Hùng thực hiện, cơ quan Công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, HKTT: xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; tạm trú ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đối tượng Hằng cũng bị điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

“Bố già” Trần Việt Hùng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, khoảng 23 giờ 30 ngày 24-2, Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch tuần tra phòng chống tội phạm tại khu vực ấp Trầu, xã Phước Thiền. Khi đến phòng trọ của Nguyễn Thị Hằng, lực lượng tuần tra phát hiện Hằng và Quách Văn Hồ (SN 1985, ngụ ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) vừa có hành vi sử dụng ma túy xong.

Nghi ngờ đây là tụ điểm sử dụng ma túy, có dấu hiệu mua bán ma túy trái phép nên lực lượng tuần tra lập tức kiểm tra phòng trọ của Hằng thì phát hiện thu giữ trên nóc tủ quần áo có 5 gói nilon hàn kín, bên trong đựng chất rắn màu trắng.

Các đối tượng có liên quan bị tạm giữ về hành vi sử dụng và mua bán ma túy trái phép đến đường dây phân phối ma túy của “Bố già”

Qua đấu tranh nhanh tại hiện trường, Hằng khai nhận các chất rắn trên là ma tuý đá, mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Nhận thấy hành vi của đối tượng là nghiêm trọng nên ngay sau đó Công an xã Phước Thiền đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và báo tin cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nhơn Trạch xuống phối hợp điều tra.

Qua điều tra mở rộng, sau nhiều giờ đấu tranh liên tục, Hằng mới chịu khai nhận toàn bộ hành vi trên và nguồn gốc số ma túy thu giữ tại phòng trọ của Hằng đã mua từ một người có biệt danh “Bố già” ở xã Long Đức, huyện Long Thành.

Lập tức lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cử nhóm trinh sát đến phối hợp với Công an xã Long Đức đưa Hằng đi xác định nơi ở của “Bố già”. Kết quả, xác định “Bố già” có họ tên đầy đủ là Trần Việt Hùng (SN 1952, ngụ khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành).

Đến khoảng 19 ngày 25-2, trinh sát xác định “Bố già” đang ở trong nhà nên Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an xã Long Đức thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Việt Hùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 3 gói ma túy đá cất giấu tại phòng ngủ của Hùng. Hùng khai nhận số ma túy này mua về để bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lợi nhuận, trong đó có bán cho Hằng trước đó 1 ngày.

Số ma túy tang vật bị Công an thu giữ

Một cán bộ điều tra cho biết, đối tượng Hùng sử dụng ma túy từ nhỏ, đã có 3 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, thời gian lãnh án tù giam hơn 30 năm. Hùng mới ra tù cách đây hơn 1 năm thì nay đã quay lại con đường cũ, hầu như cả cuộc đời của đối tượng này chỉ ở trong tù.

Do số lượng ma túy thu giữ lớn (khoảng 128g ma túy đá), nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

