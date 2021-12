Chân dung bà trùm ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án

Bị tuyên 30 năm tù giam, Nguyễn Thị Kim Anh tỏ ra lì lợm, tìm mọi thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Bị tuyên các bản án về tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt 30 năm tù giam, Nguyễn Thị Kim Anh (tự Tít, SN 1989, trú thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận; đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý liên tỉnh, liên huyện vừa bị Công an Lâm Đồng phối hợp Công an Bình Thuận bắt giữ) tỏ ra lì lợm, tìm mọi thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Kim Anh, bà "trùm" đường dây ma tuý bị Công an Lâm Đồng bắt giữ

Bà "trùm" nhiêu chiêu trò, thủ đoạn

Như CAO đã thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP.Bảo Lộc, Công an các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng thu giữ 4 bánh heroin, gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc và nhiều gói ma tuý. Đây là chuyên án bắt ma tuý với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do Phòng PC04 Công an Lâm Đồng chủ công triệt phá trên địa bàn tỉnh.

7 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ Minh Định (SN 1986, trú P.Bắc Hội, TX.LaGi - Bình Thuận), Phạm Văn Tịnh (SN 1974, trú H.Bảo Lâm - Lâm Đồng), Hồ Viết Dương (SN 1999, trú H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), Nguyễn Văn Hải (SN 2004, trú H.Tân Phú - Đồng Nai), Nguyễn Đình Thượng (SN 1976, H.Lâm Hà), Phan Bá Hoàng Vy (SN 1987, trú H.Di Linh).

Nguyễn Thị Kim Anh là kẻ cầm đầu đường dây ma tuý này, số còn lại là "tay chân" thân tín của đối tượng. Những đối tượng dưới trướng Kim Anh lại phát triển mạng "chân rết" bán ma tuý ở một số tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk...

"Trùm" ma tuý Kim Anh từng bị tuyên nhiều bản án vì tham gia các vụ "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", trong đó có vụ đối tượng cùng anh trai ruột trộm két sắt chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một quỹ tín dụng tại H.Di Linh - Lâm Đồng năm 2015; sau đó bị TAND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk tuyên các bản án 30 năm tù giam. Sau những lần gây án, đối tượng bỏ trốn; khi cơ quan chức năng truy bắt, làm việc, mở các phiên toà tuyên án, đều được cho tại ngoại, hoãn chấp hành bản án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi - theo chính sách khoan hồng của pháp luật.

Lợi dụng việc này, đối tượng liên tục sinh con để trốn tránh việc chấp hành án. Tổng cộng đối tượng có 6 người con với 6 "người chồng". Cứ sinh con được khoảng 2-3 tháng đối tượng lại gây một vụ án. Sau đó di chuyển đến tỉnh Bình Thuận sinh sống. Tháng 10/2020, khi đứa con thứ 5 gần 3 tuổi, đối tượng bất ngờ nộp đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận xin hoãn chấp hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi. Xác minh đúng sự thật, TAND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án đối với bị cáo.

Căn biệt thự kín cổng cao tường đối tượng Kim Anh mua được từ lợi nhuận buôn bán ma tuý

Thời gian đã khiến người đàn bà này trở nên tham vọng làm giàu bất chính, bất chấp pháp luật, lộ chân tướng là kẻ tinh ranh, xảo quyệt. Với vỏ bọc là một thương lái mua bán nông sản, đối tượng trở thành "bà trùm" ma tuý, điều hành một đường dây buôn bán, phân phối ma tuý dưới trướng nhiều “chân rết”, cư trú rải rác tại địa bàn 2 tỉnh, trong đó tập trung tại TX.La Gi (Bình Thuận) và các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Từ nguồn siêu lợi nhuận phi pháp thu được, Kim Anh có tài sản là một căn biệt thự hoành tráng, kín cổng cao tường ở thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Quăng lưới!

Từ đầu năm 2021, tiếp tục với những quyết tâm cao trong việc lần ra các đường dây ma tuý từ những vụ mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phòng PC04 Công an Lâm Đồng xác định hiềm nghi về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma tuý tại khu vực địa bàn giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận.

Qua nhiều ngày đêm dày công theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh là đối tượng cầm đầu đường dây phân phối ma túy chuyên nghiệp từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng nên tiến hành lập án truy xét, lần ra các "chân rết" liên quan, bóc gỡ đường dây này.

Đối tượng Hồ Minh Định - thân tín của bà "trùm" ma tuý Kim Anh bị bắt giữ cùng Kim Anh và tang vật 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc

Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó phòng PC04 Công an Lâm Đồng chia sẻ: Bắt đối tượng ma tuý phải bắt được quả tang các đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng ma tuý mới có cơ sở xử lý tội phạm. Với đối tượng dạng "trùm", phân phối, bỏ sỉ ma tuý như Nguyễn Thị Kim Anh thường đối tượng sẽ điều hành các vụ tàng trữ, vận chuyển số lượng nhiều, phải theo dõi, bắt để xử lý đúng hành vi, đúng người, đúng tội. Nhưng các đối tượng này thường có rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Không ít lần, khi lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi, truy bắt, đối tượng dùng thủ đoạn đánh lừa, bỏ đường hoặc muối vào địa điểm cất giấu hoặc giao cho "đàn em" vờ vận chuyển để đánh lạc hướng, lừa trinh sát. Nhưng chúng không mãi "qua mặt" được.

Do đối tượng chính, chủ mưu (Nguyễn Thị Kim Anh) cư trú ở tỉnh bạn nên việc theo dõi, xác định tung tích, hành vi, địa điểm hoạt động tội phạm rồi triển khai truy bắt đối tượng và các "chân rết" trong đường dây tội phạm này phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo Công an hai tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan; lãnh đạo Phòng PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc, đề xuất lập án truy xét, đến đúng thời điểm thì tổ chức đồng loạt 5 mũi trinh sát của Công an 2 tỉnh bí mật, bất ngờ tấn công, bắt giữ khiến các đối tượng không kịp trở tay, phi tang ma tuý.

Để triệt phá thành công chuyên án này, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng PC04 Công an Lâm Đồng và Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó phòng suốt gần 1 năm qua đã trực tiếp, thường xuyên đi lại các địa bàn, cơ sở, chỉ đạo các trinh sát điều nghiên địa bàn 2 tỉnh giáp ranh để nắm rõ hoạt động của các đối tượng, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bình Thuận. Nhiều khi các anh phải đứng hàng giờ trong bóng tối, từ xa để giám sát, mặc cho đêm tối, mưa lạnh, côn trùng đốt.

Trung tá Nguyễn Hưng Nam - Đội trưởng Đội 1 của Phòng PC04 Công an Lâm Đồng cho biết, hôm 22/11 khi chạy xe máy theo dõi đối tượng trong chuyên án, anh bị đụng xe rách tay phải khâu 4 mũi nhưng vẫn cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ. Vừa mới cắt chỉ thì nhận chỉ đạo tham gia tổ công tác bắt giữ Phạm Văn Tịnh ở H.Bảo Lâm; thu giữ tang vật là 143 gói ma túy dạng heroin. Khám xét nơi ở của đối tượng, tổ công tác phát hiện thêm 1 bánh heroin cùng 200 triệu đồng và 1 xe máy liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tịnh khai nhận mua số ma túy trên của Kim Anh bán lại cho các đối tượng trên địa bàn để kiếm lời. Có khi, đối tượng bỏ ma tuý vào rừng hay gần khu vực thuỷ điện rồi báo cho "đàn em" đến lấy đi giao. Có đối tượng đàn em của bà "trùm" Kim Anh có lần đi lấy ma tuý trong rừng bị dính bẫy heo rừng của dân phải đi cấp cứu.

Nguyễn Đình Thượng , một "chân rết" trong đường dây là con nghiện nặng

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh và đệ tử thân tín Hồ Minh Định bị một tổ công tác khác bắt tại nhà riêng của Kim Anh ở H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại đây gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Tại một căn nhà gần ngã ba 46, H.Hàm Tân (Bình Thuận), một tổ công tác khác của Ban chuyên án đã phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin, Kim Anh khai nhận số ma tuý này phân tán ra để hạn chế sự phát hiện của lực lượng công an và chờ mối hàng yêu cầu sẽ tiếp tục giao tới.

Phòng PC04 Công an Lâm Đồng xác định, đường dây ma tuý này có ít nhất 10 đối tượng; trong đó 6 đối tượng đã xác định trong chuyên án, 4 đối tượng hoạt động ngoài tỉnh. Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Ngoài đối tượng Kim Anh mới xác định có 3-4 tiền án, Hồ Minh Định cũng có tới 3 tiền án, Phạm Văn Tịnh 1 tiền án, đều về tội trộm cắp tài sản, buôn bán ma tuý.

Với sự ranh ma xảo quyệt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy vào Lâm Đồng và các địa bàn khác, kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền kiếm được chúng chia nhau tiêu xài và dùng để sử dụng ma tuý.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đối tượng Hồ Viết Dương bị trinh sát bắt quả tang khi đang giấu ma tuý trong người

Một phần số lượng ma tuý Công an thu giữ trong vụ án

