Chân tướng "bà trùm" và hoạt động bán ma túy, "bóng cười" tinh vi tại quán bar của Dung "Thà"

Thủ đoạn tinh vi của Dung "thà"

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện quán bar Never sleep Gen Z (ở phố Mã Mây, phường Hàng Buồm) có biểu hiện nghi vấn mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường tổ chức trinh sát, xác minh, thu thập chứng cứ, xây dựng phương án bắt giữ các đối tượng.

Quán bar này hàng ngày tiếp đón một vị khách nữ rất đặc biệt. Mỗi lần vị khách này tới đều có nhiều 'đàn em' theo phục vụ, lên xuống xe có người mở cửa, đón rước rất cẩn thận. Qua điều tra lực lượng công an xác định người phụ nữ này là Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung “thà” (SN 1966, trú tại ngõ 371 - Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Dung "thà" - dân "anh chị" có tiếng trong giới xã hội đất Hà thành

Qua điều tra của Công an quận Hoàn Kiếm, tại quán bar ở phố Mã Mây này, nghi vấn các đối tượng là nhân viên, đàn em của Dung “thà” sẽ cung cấp ma túy cho các đối tượng đến quán chơi khi có nhu cầu. Để tránh bị phát hiện, theo chỉ đạo của Dung, khách chơi phải là người quen biết với “bà trùm”, mới được cung cấp và sử dụng ma túy tại đây.

Dung 'thà' bị phát hiện tổ chức sinh nhật bằng tiệc ma túy cho con trai nuôi Nguyễn Giao Linh

Được biết, quán bar này không có giấy phép đăng ký kinh doanh đến 2h sáng nên sau 24h, Dung 'thà' cho 'đàn em' đóng cửa quán, khóa chặt cửa ngoài để tạo bình phong tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, bên trong các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy. Theo đánh giá của lực lượng công an, việc tiếp cận Dung “thà” cũng như hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy của “nữ quái” này rất khó khăn.

Lực lượng chức năng thu giữ ma túy tại nơi ở của Phạm Thị Kim Ngân

Tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng như Ban Chỉ huy Công an quận, các lực lượng quyết tâm phá bằng được ổ nhóm này.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 0h45 ngày 24-11, cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Buồm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng “thuốc lắc”, 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan.

Toàn bộ số ma túy này để phục vụ cho tiệc sinh nhật con trai nuôi của Dung “thà”. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Dung; Nguyễn Giao Linh (con nuôi Dung 'thà'); Tạ Văn Tuấn Anh (đàn em Dung 'thà') về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Thị Kim Ngân, SN 1984, trú tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, TP. HCM về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lật tẩy chân tướng 'bà trùm'

Quay trở lại với cái tên Dung “thà”, còn nhớ vào ngày 31-8-1998, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đột kích khách sạn Công Dung ở quận Tây Hồ, bắt giữ 19 gái mại dâm và 19 khách mua dâm.

Khách sạn Công Dung lúc bấy giờ được các đối tượng lấy đó làm nơi tổ chức chứa chấp hoạt động mại dâm rất chuyên nghiệp với quy mô lớn và vợ chồng ông bà chủ “động” này là Nguyễn Ngọc Dung, Ngô Văn Thà. Trước khi bị bắt, vợ chồng Dung - Thà được xếp vào dạng 'đại gia' đất Hà thành với việc sở hữu siêu xe và hàng tỷ đồng đầu tư vào dự án Thủy cung Thăng Long.

Dung "thà" tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, Dung 'thà' tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng Cử nhân kinh tế, còn chồng là Ngô Văn Thà có bằng Thạc sĩ Luật học. Vụ án kết thúc với bản án 12 năm tù cho Nguyễn Ngọc Dung và 19 năm tù cho Ngô Văn Thà.

Sau khi ra tù, Dung 'thà' tiếp tục đầu tư kinh doanh quán bar và có sở thích đi bar. Đêm 14, rạng sáng 15-8-2022, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh “bóng cười” tại quán bar phố Mã Mây và người phụ nữ này đang xuất hiện ở đó.

Thời điểm kiểm tra vào khoảng 0h20 ngày 15-8-2022, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm “bóng cười” cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50-55kg đã bị thu giữ, và rất nhiều “xác bóng” bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện quán bar ở phố Mã Mây bán "bóng cười" cho khách

Công an đã yêu cầu quán bar tắt nhạc, xuất trình các giấy tờ để làm việc... Khoe bằng Tài chính, bằng luật..., nhưng Dung “thà” và nhân viên ở đó đều không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng theo quy định.

Trung tá Nguyễn Thiện Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Dung “thà” là đối tượng nằm trong diện quản lý của Bộ Công an và CATP Hà Nội.

“Hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy của Dung “thà” và đám 'đàn em' rất tinh vi, khó phát hiện. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đã rất nỗ lực, quyết tâm để bắt bằng được ổ nhóm này” - Trung tá Nguyễn Thiện Chiến thông tin.

Cũng theo Chỉ huy Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm, với mục tiêu địa bàn nói “không” với ma túy và “bóng cười”, từ nay đến cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận tiếp tục truy quét, tăng cường lực lượng trinh sát, nắm tình hình, tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

