Chân dung Tuấn "Biền" sát hại nam thanh niên, cảnh sát phải nổ súng khi khống chế

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 19:36 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Lê Đăng Tuấn sau khi phải nổ súng khống chế đối tượng.

Tuấn "Biền" tại thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại dã man ở Nghệ An, ngày 2/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lê Đăng Tuấn (hay còn gọi Tuấn "Biền", SN 1971, trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An để tạm giữ, làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Tuấn "Biền" là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương khi có nhiều tiền án liên quan đến các tội danh Cướp, Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Nghi phạm 50 tuổi này là đối tượng nghiện, từng có thời gian bị chính quyền địa phương đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chân dung Tuấn "Biền" khi đối tượng đang ở cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, trưa 1/8, anh T.X.C (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) cùng V.N.D (SN 1983, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) đến nhà ông Sơn (SN 1962, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hoà) chơi. Đến khoảng 12h50 cùng ngày, Tuấn "Biền" đến nhà ông Sơn để gặp C. và D. nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Tuấn dùng dao chém nhiều nhát vào anh C. khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết nạn nhân, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 18h30 cùng ngày, cơ quan công an đã vây bắt thành công đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án mạng khoảng 500m. Đáng chú ý, khi vây bắt Tuấn "Biền", lực lượng công an đã phải nổ súng trước khi trấn áp, khống chế được đối tượng. Vật chứng thu được là một con dao nhọn dài khoảng 60cm, được đối tượng cầm theo khi lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/chan-dung-tuan-bien-sat-hai-nam-thanh-nien-canh-sat-phai-no-sung-khi-khong-che...Nguồn: http://danviet.vn/chan-dung-tuan-bien-sat-hai-nam-thanh-nien-canh-sat-phai-no-sung-khi-khong-che-5020212819372839.htm