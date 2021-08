Chồng bất ngờ chém vợ nguy kịch rồi cố thủ, tự sát trong nhà

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 12:10 PM (GMT+7)

Sau khi chém vợ nguy kịch, người chồng đã cố thủ trong nhà và có hành vi tự sát.

Ngày 1/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một người chồng chém vợ nguy kịch.

Anh Mạnh được đưa đi cấp cứu sau khi có hành vi tự sát

Theo vị này, sáng cùng ngày, người dân xóm 2 thôn Tiên Nông, xã Đại Bản phát hiện nhà anh Mạnh (trú xã Đại Bản) có tiếng hô hoán. Khi chạy sang xem thì người dân phát hiện anh Mạnh cầm dao đuổi chém chị Hương (vợ anh Mạnh, cùng trú địa chỉ trên) nhiều nhát khiến nạn nhân nguy kịch.

Sự việc được báo tin đến công an và chính quyền địa phương ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện An Dương và Công an xã Đại Bản đã phong toả hiện trường, đồng thời đưa chị Hương đi cấp cứu.

“Sau khi chém vợ, anh này cố thủ trong nhà và có hành vi tự sát. Đến thời điểm hiện tại (11h30 - PV), cả hai vợ chồng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP.Hải Phòng”, vị lãnh đạo này thông tin.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

