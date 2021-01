Vụ bị đánh chết sau câu "mày chưa biết tao đâu": Tưởng nạn nhân gục vì... ngất

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 17:06 PM (GMT+7)

Theo vị lãnh đạo địa phương, sau khi dùng điếu cày đánh vào gáy anh N., Hùng tưởng rằng nạn nhân chỉ ngất đi nên đã cùng mọi người đưa anh này vào phòng nghỉ.

Anh N. bị đánh tử vong sau câu nói "mày chưa biết tao đâu".

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh chết sau khi nói "mày chưa biết tao đâu", ngày 21/1, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Thọ, Chủ tịch UBND xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nạn nhân T.V.N (SN 1986, trú xã Vân Trục) là đối tượng chính sách tại địa phương.

"Anh N. có vấn đề về nhận thức, thiểu năng nhẹ từ khi mới sinh. Anh này đã lập gia đình và có 1 con nhỏ, sau đó hai vợ chồng ly hôn. Anh N. sau đó sống một mình trong căn nhà được xây trong vườn nhà bố mẹ. Thường ngày, anh N. mưu sinh bằng việc bán tạp hoá, bia và nước ngọt trong quán nhỏ mà bố mẹ tạo điều kiện mở cho", ông Thọ thông tin.

Nói về vụ án mạng, ông Thọ cho hay theo thông tin ông nhận được thì ngày 18/1, anh N. sang xã Ngọc Mỹ chơi và có uống rượu, bia tại đây. Sau vài câu nói, "lời qua tiếng lại", anh N. nảy sinh mâu thuẫn với Hùng (trú xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch).

Sau khi anh N. nói "mày chưa biết tao đâu", Hùng đã xông vào đánh, dùng điếu cày đập vào gáy khiến anh N. gục xuống. Lúc này, tưởng anh N. chỉ gục vì ngất, Hùng và mọi người đã đưa anh N. vào phòng nghỉ thì tá hoả phát hiện nạn nhân đã tử vong.

"Sự việc xảy ra khiến địa phương rất bất ngờ vì vốn dĩ, người địa phương đều biết anh N. có vấn đề nên rất thông cảm cho anh ấy. Theo tôi biết thì N. và đối tượng cũng không quen biết nhau", ông Thọ chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hùng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

"Vì vụ việc đã rõ nên Công an tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an huyện Lập Thạch điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ xử lý hành vi "Giết người" thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch có thể sẽ thay đổi tội danh khởi tố", vị này thông tin.

