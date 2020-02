Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt trong đêm tại Hóc Môn, TP.HCM

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 00:43 AM (GMT+7)

Khoảng hơn 23h đêm 13/2, tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, hàng trăm cảnh sát đã vây bắt và tiêu diệt Tuấn "khỉ".

Nguồn tin từ cơ quan công an TP.HCM xác nhận, giữa đêm 13/2, Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi (tức Tuấn "khỉ"), nghi can bắn chết 5 người đã bị cảnh sát tiêu diệt khi hắn chống trả lực lượng cảnh sát trong cuộc vây bắt. Tại hiện trường, công an đã thu giữ vũ khí.

Lực lượng công an tham gia vây bắt nghi phạm gồm Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) và nhiều lực lượng khác.

Khu vực vây bắt Tuấn "khỉ" xảy ra tại Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, TP.HCM, địa điểm này cách hiện trường gã gây án khoảng 10km.

Tuấn "khỉ" vừa bị lực lượng chức năng tiêu diệt

Tuấn là nghi can xả súng bắn chết 4 người tại sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) và một người khác để cướp xe máy chạy trốn, ngày 29/1. Khẩu AK Tuấn dùng gây án được xác định không phải súng của Công an quận 11.

Liên quan vụ án, trước đó, Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi, em họ Tuấn) cũng bị bắt giữ; Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, nghi can giữ một tỷ đồng Tuấn cướp tại sòng bạc) đã ra trình diện.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh "sida", SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP.HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị.

Trong quá trình tẩu thoát, Tuấn được cho là nghi can nổ súng, cướp xe máy khiến một người đàn ông khác tử vong.

Bằng các chứng cứ thu thập được, tối 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn (ngụ TP.HCM) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

