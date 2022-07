Cảnh sát chỉ ra “tuyệt chiêu” phòng thân cho nữ giới khi gặp biến thái

Trước tình trạng nhiều vụ việc sàm sỡ phụ nữ xảy ra gần đây, cơ quan công an đã chỉ ra những “tuyệt chiêu” phòng thân cho phái yếu.

Lê Đức Phong tại trụ sở công an. (Nguồn: CA TP Ninh Bình).

Ngày 7/7, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Đức Phong (SN 1989, trú phố Phúc Thành, TP Ninh Bình) về hành vi sàm sỡ một nữ sinh trung học.

Phong đã điều khiển xe máy đi theo sau nạn nhân và có hành vi sàm sỡ vào tối 4/7 và bị lực lượng công an bắt giữ 2 ngày sau đó.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc dâm ô, sàm sỡ đối với nữ giới cá biệt trong thời gian gần đây. Trước đó, rạng sáng 28/6, N.H.A (SN 2004, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) điều khiển xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái trẻ đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ. Sau đó, H.A bám theo cô gái về phòng trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa để thực hiện hành vi sàm sỡ. Đến ngày 30/6, Công an quận Đống Đa đã triệu tập N.H.A đến làm việc. Tại trụ sở công an, H.A đã thừa nhận hành vi sàm sỡ cô gái trẻ.

N.H.A theo sau cô gái trẻ từ đường Giải Phóng về tới phòng trọ trước khi xông vào sàm sỡ nạn nhân.

Trước thực trạng trên, Công an TP Ninh Bình cho biết, thủ đoạn của các đối tượng dâm ô, sàm sỡ phụ nữ là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi một mình thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và có hành vi sàm sỡ.

Công an TP Ninh Bình khuyến cáo đối với phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ không nên đi một mình vào ngõ nhỏ, tối, vắng, vào những thời điểm ít người qua lại như sáng sớm, đêm tối…. Các chị, em cũng cần thận trọng khi nói chuyện hay đi với người lạ, cho dù họ đề nghị giúp đỡ. Nếu cảm thấy mình bị theo dõi, hãy giữ bình tĩnh và từ từ qua đường, thay đổi hướng và đến những nơi đông người.

Đối với những nạn nhân của hành vi dâm ô, cơ quan công an đề nghị bị hại hết sức bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi và hãy hét thật to để thu hút sự chú ý của người đi đường. Việc hét to này cũng nhằm làm cho đối tượng xấu hổ, sợ hãi bị người khác phát hiện mà bỏ chạy. Sau đó, bị hại hãy cố gắng nhớ, ghi lại biển số xe của đối tượng và nhanh chóng trình báo đến lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

