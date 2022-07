Nam thanh niên xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ sẽ bị xử lý ra sao?

Thứ Sáu, ngày 01/07/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên xông vào nhà trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội khống chế, sàm sỡ cô gái, nhiều luật sư cho rằng, hành vi này có thể bị phạt tiền tới 8 triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Kim Liên nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Chiều 30-6, lực lượng công an đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái về trụ sở Công an phường Kim Liên.

Người này được xác định là N.H.A (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Đêm 27-6, trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng, A bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ, mặc nạn nhân cố sức phản kháng.

Hình ảnh nam thanh niên xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ được camera ghi lại

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, từ trước đến nay việc sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ tại nơi công cộng, trên xe buýt, trong thang máy diễn ra khá phổ biến… song việc theo chân cô gái trẻ về tới tận phòng trọ để thực hiện hành vi quấy rối lại là chuyện hiếm gặp và không thể chấp nhận được.

Hành động này thể hiện sự trơ trẽn, coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện dã tâm đến cùng, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và quyền tự do thân thể của người khác, có nguy cơ nghiêm trọng hơn là xâm hại tình dục, xâm phạm đến tài sản khiến nạn nhân lo sợ và hoảng loạn, gây mất an ninh trật tự.

Tuỳ thuộc vào mục đích của hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra mà đối tượng thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của đối tượng, xác định hậu quả đối với nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Về xử lý hành chính, nếu đối tượng sàm sỡ cô gái trong nhà trọ ở phường Kim Liên chỉ dừng lại ở mức độ quấy rối mà không có ý định thực hiện các hành vi khác tiếp theo như hiếp dâm, cướp tài sản và hành vi sàm sỡ này được thực hiện lần đầu thì có thể bị phạt hành chính.

Điểm đ, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội quy định, phạt tiền từ 5-8 triệu đồng đối với một trong những hành vi:

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương; Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Sàm sỡ, quấy rối tình dục…

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, trường hợp có căn cứ cho rằng, đối tượng sàm sỡ với mục đích nhằm giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý về Tội hiếp dâm theo Điều 141 BLHS 2015.

Còn nếu hành vi của đối tượng chỉ là sàm sỡ, quấy rối tình dục, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, danh dự nhân phẩm của người khác nhưng đã diễn ra nhiều lần, với nhiều người và gây ra dư luận xấu trong xã hội thì đối tượng này có thể bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS 2015.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nam-thanh-nien-xong-vao-nha-tro-sam-so-co-gai-tre-se-bi-xu-ly-ra-sao-...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nam-thanh-nien-xong-vao-nha-tro-sam-so-co-gai-tre-se-bi-xu-ly-ra-sao-post509291.antd