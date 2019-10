Cảnh giác với chiêu trò đưa người đi nước ngoài

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 11:00 AM (GMT+7)

Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều người ra nước ngoài làm việc. Song, không ít người cả tin bị lợi dụng đã phải lâm vào cảnh tán gia bại sản…

Vợ chồng chị Phạm Thị Hoa, SN 1983, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) từ nhiều tháng nay cả ngày lẫn đêm đi làm thuê, làm mướn lấy tiền trả nợ sau khi kế hoạch đi lao động ở nước ngoài không thành. Chị Phạm Thị Hoa cho biết, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 vợ chồng không có việc làm ổn định, nên khi nghe có người quen giới thiệu đã đến gặp bà Đinh Thị Thu H. ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, để nhờ đưa sang lao động tại Hàn Quốc.

Chị Hoa cho biết thêm, do quá tin tưởng nên đã đồng ý ký vào giấy thỏa thuận và đưa cho bà H. hơn 350 triệu đồng để làm thủ tục cho 2 vợ chồng sang Hàn Quốc. Quá trình chờ làm thủ tục, bà H. yêu cầu chồng chị Hoa phải tự bỏ tiền đi du lịch một số nước, sau đó chuyển cho 2 bộ hồ sơ, gồm hợp đồng lao động với Công ty TNHH Bình Tân Phú cùng giấy xác nhận công tác, chứng nhận lương. Trong đó thể hiện chồng chị Hoa có chức vụ Phó Giám đốc với mức lương 18 triệu đồng/tháng, còn chị Hoa là kế toán trưởng với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa sau khi bỏ trốn bị nhiều nạn nhân truy lùng trên mạng xã hội.

Hai vợ chồng chị Hoa được Giám đốc cử đi tham gia chương trình hợp tác quốc tế, tìm đối tác tại Hàn Quốc, tìm hiểu thị trường… Sau khi đã hoàn thiện các “thủ tục” cần thiết, đến hẹn nhưng vợ chồng chị Phạm Thị Hoa vẫn không được đi Hàn Quốc như đã cam kết. Sau nhiều lần tìm đến gặp để đòi lại tiền nhưng bà H. lẩn tránh, thậm chí ra mặt thể hiện chối bỏ trách nhiệm, nên chị Hoa đã làm đơn trình báo đến Công an quận Đồ Sơn.

Cũng giống như vợ chồng chị Phạm Thị Hoa, hành trình để được sang xứ Hàn xinh đẹp không dễ dàng như những gì môi giới nói. Để có được số tiền đi Hàn, anh Trần Văn T, ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) cũng đã phải xoay xở, chạy vạy hết nội ngoại, anh em bạn bè, thậm chí phải vay nóng để đủ tiền nộp. Tiền đã nộp đầy đủ nhưng đã mấy tháng nay, anh T vẫn ăn chực nằm chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm của phía môi giới.

Còn với trường hợp của anh Nguyễn Công K, cũng ở huyện Kiến Thụy, đã đi Hàn Quốc thành công với cách thức đi du lịch như trên. Nhưng không may mắn là anh K vừa sang làm việc được 3 tháng thì bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện cư trú bất hợp pháp và trục xuất về nước. Ngậm đắng nuốt cay về nước, anh K phải loay hoay tìm kiếm đủ việc để có tiền trả số nợ hơn gần 200 triệu đồng vay nóng của bạn bè để trả cho bên môi giới lo thủ tục.

Không chỉ tìm đến các nước trong khu vực châu Á, ở Hải Phòng có những thời điểm rộ lên phong trào trốn sang các nước châu Âu lao động, thông qua con đường du lịch. Nắm bắt được “nhu cầu” này, Hoàng Thị Kim Hoa, SN 1983, ở khu Vườn Chay, phường Bắc Sơn, quận Kiến An đã đứng ra nhận tiền của nhiều người để lo “thủ tục” xuất ngoại với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2015, từ nước ngoài trở về sau khi bỏ trốn vì đã vay nợ hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hoa lấy tên mới là Nguyễn Thị Lan Anh, SN 1982, trú tại Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh. Để tạo nên một vỏ ngoài hoàn hảo, Hoa đã thuê chung cư hạng sang để làm nơi giao dịch với những người có nhu cầu đi lao động hoặc học tập ở nước ngoài.

Hoa tự giới thiệu đã đưa nhiều người ra nước ngoài và hiện họ có cuộc sống rất tốt, có công ăn việc làm và có kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình. Theo đó nếu muốn sang Anh, mỗi người sẽ phải đặt cọc 13 nghìn bảng Anh cho quãng đường từ Việt Nam sang Pháp. Còn quãng đường từ Pháp sang Anh, khi nào đến nơi sẽ thanh toán nốt. Hoặc đi Úc theo diện visa du học, Hoa thu của mỗi trường hợp là 23 nghìn USD.

Tuy nhiên, sau khi "ôm" số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng tất cả chỉ nhận lại được những lời hứa suông là… sắp có visa, sắp bay, từ tháng này qua tháng khác. Thủ đoạn hơn, Hoa còn dựng lên một vụ tự tử vì không lo được việc cho khách hàng. Thế nhưng cả khi nằm ở bệnh viện, đối tượng này vẫn tiếp tục giao dịch và nhận thêm tiền của các khách hàng mới.

Căn cứ tài liệu điều tra, tháng 8-2018, cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, do Hoa bỏ trốn, nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã, cho đến giữa tháng 7 vừa qua, khi đối tượng trốn về TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thuê một cửa hàng mở shop bán quần áo thì bị phát hiện bắt giữ.