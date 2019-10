Thông tin bất ngờ về “nữ quái” buôn người đang bị truy nã

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 07:59 AM (GMT+7)

Mờ mắt trước đồng tiền, Ánh đã lừa người bạn sang Myanmar để làm gái mại dâm.

Tin nóng Sự kiện:

Thông tin từ Cơ quan CSĐT, CATP. Hà Nội cho biết, khoảng cuối năm 2017, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2001, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) được một đối tượng tên T. (trú tại Thái Nguyên) rủ sang Myanmar làm gái mại dâm để kiếm tiền.

Sau đó, Ánh lừa thêm 1 người bạn đi cùng. Tháng 11/2018, T. đã đưa trót lọt Ánh và cô gái trẻ đi theo đường xe khách từ Thái Nguyên lên Lào Cai, rồi vượt biên sang Trung Quốc, tiếp tục theo đường tiểu ngạch sang Myanmar.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 1/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội mua bán người. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Ngọc Ánh đã bỏ trốn. Ngày 27/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Ánh.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh: TL

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 12/10, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Tinh Nhuệ cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc trên và đang phối hợp truy bắt đối tượng Ánh.

Cũng theo lời vị cán bộ này, Ánh vốn là con út trong 1 gia đình có 2 anh em. Bố mẹ Ánh ly hôn đã nhiều năm. Hai anh em Ánh sống cùng bố. Bản thân Ánh chỉ học đến lớp 9, rồi nghỉ và đi làm ăn xa nhà. Ánh rất ít khi có mặt tại địa phương. Thông tin Ánh là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán người khiến rất nhiều người bàng hoàng, sửng sốt.

Hiện, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, nếu phát hiện ra đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0692196153 hoặc 098661168), Tổng đài 113 - CATP.