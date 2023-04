Cảnh báo tình trạng 10X đua đòi "lấy số"

Khi mâu thuẫn trên mạng bột phát, chúng lại hẹn nhau “chiến” ngoài đời bằng vỏ chai, tuýp sắt. Một thực trạng đáng báo động cho một bộ phận giới trẻ hiện nay và cũng là lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc.

1. Vài lần mâu thuẫn trên mạng xã hội, Lê Văn Duy (sinh ngày 21/2/2006, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, Thường Tín) và Đinh Gia Khánh (SN 2008, trú ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín) trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hẹn nhau “huyết chiến” nhiều lần chưa được, thì tối ngày 11/3, Duy rủ thêm nhóm bạn đến quán tạp hóa Ngọc Ngọc (thôn Thượng Giáp, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội) với quyết tâm lần này không trả thù được, Duy quyết chí không về.

Các đối tượng trong nhóm của Duy và Khánh

Trước nhóm bạn cùng trang lứa, thể hiện “số má” đàn anh, Duy lạnh lùng tuyên bố sẽ sử dụng 2 két vỏ bia thủy tinh làm vũ khí chiến đấu. Cả bọn đàn em đều háo hức ủng hộ theo mà không đứa nào phản đối hay ngăn cản gì. Phía Đinh Gia Khánh cũng chẳng hề kém cạnh. Khánh cũng đã hội “quân”, thông báo và rủ khoảng 10 đối tượng, chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, đến gặp nhóm Lê Văn Duy.

Khoảng 21h15 cùng ngày, nhóm Đinh Gia Khánh xuất hiện. Chúng tắt đèn pha xe máy, rú ga, hò hét và ném vỏ chai bia về phía nhóm Lê Văn Duy lúc này đang ngồi ở quán “Ngọc Ngọc”. Vài thành viên trong nhóm Duy giật mình bỏ chạy. Nhưng số đông còn lại lập tức phản ứng, cầm vỏ chai ném lại nhóm Khánh.

Trong hơn 15 phút sau đó, những đứa trẻ mới lớn điên cuồng truy đuổi, hăm dọa nhau bằng vỏ chai và dao. May mắn không xảy ra thương tích, nhưng xe máy của một số đối tượng bị hư hỏng. Cuộc dàn trận ẩu đả chỉ dừng lại khi lực lượng Công an huyện Thường Tín nhận được thông tin, lập tức triển khai kế hoạch xử lý.

Tang vật gây án của nhóm Duy và Khánh

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: “Tuy hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra, nhưng Ban chỉ huy Công an huyện yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự phải tập trung, phối hợp với Công an xã truy xét làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia vụ việc này”.

Thời gian qua, ở Hà Nội và các địa phương lân cận, “tội phạm đường phố” mà đa phần là thanh thiếu niên trẻ ngày càng manh động và phức tạp, lực lượng Công an Hà Nội đã tổ chức phòng ngừa, đấu tranh mạnh với loại tội phạm này.

Không chỉ các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách toàn bộ các đối tượng, nhóm thanh thiếu niên - là công dân của xã - có biểu hiện tụ tập chơi bời về khuya; từ đó phối hợp với các ngành, đoàn thể và trường học để quản lý, giáo dục. Công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng được chú trọng…

Chính vì vậy ngay sau khi xảy ra sự việc tại quán tạp hóa Ngọc Ngọc, những đối tượng cầm đầu đã bị Công an huyện Thường Tín nhận diện, triệu tập đến làm việc. Lực lượng Công an cũng đã đấu tranh, buộc đám “trẻ trâu” giao nộp hung khí nguy hiểm sử dụng lúc đánh nhau.

2. Cũng mới đây, Công an huyện Thường Tín vừa bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng vì hành vi trộm cắp tài sản mà các thành viên cũng đều thuộc thế hệ 10X. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Văn (SN 2005, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Anh (SN 2006, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Diệu Linh (SN 2007, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình); và Lê Duy Hải (SN 2006, trú tại quận Nam Từ Liêm) đều lang thang, dạt nhà, sống chủ yếu ở các quán nét.

Nghiện game, không có tiền tiêu xài, cả bọn rủ nhau đi cướp. Ngay cả đứa con gái duy nhất trong nhóm, Bùi Diệu Linh, trước khi bị CQĐT Công an huyện Thường Tín khởi tố về tội Cướp tài sản, hồi tháng 10/2022 đã từng bị Công an quận Hà Đông xử lý do liên quan đến ổ nhóm trộm cắp. Tuy nhiên do ít tuổi, và tội danh lần đó không thuộc dạng nghiêm trọng, nên Linh chỉ bị phạt hành chính.

Việc bị “ngồi” ở cơ quan Công an có lẽ chưa khiến những đứa trẻ như Bùi Diệu Linh biết sợ. Cái thường trực ở những kẻ hay lang thang, tụ bạ quán “nét”, là làm thế nào để có tiền ăn tiêu. Games bạo lực đã kích động bản năng hoang dã của những đứa trẻ vốn thiếu sự quản lý của gia đình này. Với chúng, đơn giản, hết tiền sẽ hẹn nhau đi cướp, cướp giật!

Và ngày 18/3, Văn nhắn tin, bàn với Đức Anh và Phạm Văn Sỹ (ở Nam Định) đi dọc tuyến đường Thanh Trì - Thường Tín để cướp tài sản. Đức Anh mượn xe Wave không biển số, vốn là tang vật vụ trộm cắp của Bùi Diệu Linh lượn lờ đi tìm con mồi. Trên đường đi, Sỹ chuẩn bị 4 vỏ chai thủy tinh, đưa cho Văn 2 vỏ để làm hung khí.

Khi đến địa phận phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, phát hiện đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy, các đối tượng đã đe dọa hành hung nạn nhân và cướp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung.

Bùi Diệu Linh và đối tượng trong nhóm trộm cắp

Gây án xong, cả nhóm quay về quán game trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, gặp Bùi Diệu Linh và rủ nhau tiếp tục đi cướp tài sản. Lần này, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, đến địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, phát hiện 1 cô gái trẻ điều khiển xe máy phía trước đi cùng chiều, chúng đã đe dọa và giật ba lô của nạn nhân. Sau đó, các đối tượng chia nhau 960 nghìn đồng trong ba lô cướp được, đồng thời, mang bán điện thoại cướp được trước đó lấy tiền đổ xăng. Ngày 24/3/2022, khi đang ngồi chơi trong một quán net trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm thì 4 đối tượng bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Phần lớn tội phạm đường phố đều là những thanh thiếu niên trẻ, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Không có người quản lý, chúng lang thang, tụ tập tại các quán net, khi thiếu tiền tiêu xài lại rủ nhau đi cướp giật.

Đầu tháng 3/2022, 3 đối tượng Tạ Trung Hiếu (SN 2006, trú tại phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội); Nghiêm Hoàng Gia Huy (SN 2008, trú tại phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Đăng Quang (SN 2007, quê quán Lương Sơn, Hòa Bình; tạm trú tại phố Cát Linh, quận Đống Đa) cũng tụ tập sống bầy đàn với nhau.

Đối tượng 10x bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ vì cướp giật tài sản

Khi thiếu tiền tiêu xài, chúng bàn nhau đi cướp. Chúng cất giấu chiếc liềm sắt dài khoảng 80cm tại ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng để làm phương tiện gây án. Khoảng 0 giờ 30 ngày 5/3/2022, Hiếu sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, không có biển kiểm soát (Hiếu mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội với giá 7 triệu đồng), chở Huy đi lấy hung khí rồi qua nhà đón Quang tại ngõ 20 Cát Linh. Quang đem theo 1 con dao tông và đưa cho Hiếu giấu trong người.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, cả nhóm đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú, Hoàng Mai, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen,lập tức, Hiếu tăng ga vượt lên chặn xe máy của nam thanh niên. Quang nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của bị hại, cùng lúc Huy rút dao tông và liềm đe dọa.

Nam thanh niên hoảng sợ nên lấy trong túi ra 410 nghìn đồng đưa cho nhóm cướp. Huy yêu cầu nạn nhân phải đưa hết tài sản cho chúng. Bị hại lấy chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro, nói sẽ chuyển khoản cho các đối tượng. Vì không có tài khoản ngân hàng nên nhóm cướp đổi ý, bắt bị hại đọc mật khẩu rồi cướp luôn chiếc điện thoại di động. Gây án xong, Hiếu đưa Quang về nhà, cùng chiếc điện thoại vừa cướp được với liềm, dao tông. Số tiền 410 nghìn đồng, Hiếu giữ ăn tiêu hết.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy chở Huy đến nhà Quang để lấy điện thoại cướp được đem đi bán cho một cửa hàng ở phố Thái Thịnh, Đống Đa. Quá trình này, các đối tượng nói dối chủ cửa hàng là học sinh, bán điện thoại để trả tiền ăn hàng tháng và quên mật khẩu. Chủ cửa hàng không nghi ngờ nên mua chiếc điện thoại với giá 3,5 triệu đồng. Các đối tượng chia nhau mỗi người 1 triệu đồng, còn 500 nghìn đồng, Hiếu dùng đổ xăng xe máy và nhóm cùng đi ăn uống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng gây án; thu giữ 1 xe máy Honda Wave Alpha màu xanh không đeo biển kiểm soát; 1 con dao tông, 1 chiếc liềm dài, cùng điện thoại di động iPhone 11 Pro.

3. Tiếp xúc với những đối tượng tội phạm mà tuổi còn đang vị thành niên, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận rất rõ là sự bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật của chúng. Một số đối tượng khác thì có nhận thức về cuộc sống rất sai lầm, hiểu sai về đạo lý, khi chúng cho rằng, một khi đã nhận nhau là "anh em xã hội" thì sống chết có nhau, một đứa mâu thuẫn với kẻ nào đó thì kẻ thù của một đứa sẽ là kẻ thù chung của cả nhóm.

Một đối tượng vừa tròn 17 tuổi mà chúng tôi gặp mới đây bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích, đã tâm sự: "Lúc gặp nạn nhân, cháu muốn dừng lại lắm, muốn khuyên các em không xông lên nữa, vì không chắc đó có phải là kẻ đã có mâu thuẫn với em cháu không, nhưng cháu lại không thể vì nếu thế thì những đứa em nó lại coi thường mình. Bởi thế, cháu buộc phải hành động, dù nạn nhân không mâu thuẫn gì với cá nhân cháu, dù biết có thể sai người nhưng chém nhầm còn hơn bỏ sót".

Vậy là, với cái "lý" rất nguy hiểm, suy nghĩ sai lầm về quan điểm sống, đặc biệt hiểu sai về "đạo lý giang hồ", một bộ phận giới trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi mà chúng cứ nghĩ phải như thế mới là "anh em", phải vác dao đi chém đối thủ mới là bảo vệ "anh em".

Những suy nghĩ sai lầm này rất nguy hiểm đang len lỏi khắp các diễn dàn kín và mở, được khuyến khích bởi đội ngũ "giang hồ mạng" ngày ngày sản xuất clip tung hô cuộc sống giang hồ và các nhân vật giang hồ tù tội, vô hình trung đã trở thành "lí tưởng" và dẫn dắt một bộ phận giới trẻ đang muốn khẳng định mình bằng các cuộc chiến dao kiếm, "lấy số" bằng máu.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/canh-bao-tinh-trang-10x-dua-doi-lay-so-i690823/