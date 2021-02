Những cuộc "bay lắc" thâu đêm: Hiểm họa của giới trẻ!

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Để những cuộc chơi... “thăng hoa”, một số đối tượng bất chấp việc vi phạm pháp luật đã chọn các địa điểm như quán bar, khách sạn, nhà nghỉ để tụ tập sử dụng ma túy.

Việc tổ chức sử dụng ma túy không còn là hiện tượng đơn lẻ nữa mà nó đã trở thành một trào lưu của dân chơi, nó chính là điều khiến dư luận quan tâm nhất. Họ coi thú vui "bay lắc" là cách thể hiện đẳng cấp trước mặt bạn bè để chứng tỏ độ chịu chơi của mình.

Khi dân chơi đãi "tiệc ma túy"

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội đang diễn ra hết sức phức tạp, hàng loạt vụ việc thanh thiếu niên mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, quán bar, karaoke... bị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, triệt phá.

Mới đây, vào ngày 23/01/2021, Công an huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và được trang bị vũ trang, bất ngờ ập vào phòng VIP 6, quán karaoke Hoàng Anh, khối 13, thị trấn Quỳ Hợp, phát hiện, bắt giữ 30 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hoàng Anh, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua lời khai, xác định nhóm đối tượng này vừa dự đám cưới của một gia đình trên địa bàn, sau đó kéo nhau đến quán karaoke Hoàng Anh sử dụng ma túy trái phép. Đáng nói, trong bữa đại "tiệc ma túy" gồm 29 nam, 1 nữ hầu hết đều là đối tượng cộm cán về hình sự và ma túy tại địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn và TP Vinh tụ hội về đây. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 gam ma túy dạng đá, 03 gam ketamin, 30 điện thoại di động, 02 xe ô tô, 20 xe gắn máy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 28/30 đối tượng dương tính với ma túy.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Trường Giang (SN 1989), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 04 đối tượng, gồm: Lê Đức Minh (SN 1993) và Hoàng Trường Giang (SN 1989), cùng trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh; Vũ Đình Thao (SN 1976) và Hoàng Khắc Hùng (SN 1988), cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, rạng sáng 29/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra tại phòng 1004, khách sạn Toàn Thắng, thuộc khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện 06 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhiều đối tượng còn khá trẻ và đang là học sinh, sinh viên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các đối tượng tổ chức bay lắc tại khách sạn Toàn Thắng, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị bắt tại chỗ và Số ma túy thu giữ tại hiện trường

Các đối tượng gồm: Đinh Trung Sơn (SN 2000), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2005), trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Trần Thị Nhung (SN 1998), trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, Trần Quang Sang (SN 1999), Hà Ngô Xuân Tú (SN 2003) và Ngô Tiến Dũng (SN 2001), cùng trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tang vật thu giữ gồm 02 gói ma túy dạng Ketamin trọng lượng 3g, 36 viên nén màu xanh là thuốc lắc trọng lượng 18,06g, 01 bộ đèn chớp, 01 bộ loa phục vụ bay lắc và các dụng cụ mà các đối tượng sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Được biết, trong số các đối tượng trên, Trần Quang Sang đã có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Theo lời khai của các đối tượng, thì sau khi đi liên hoan về nhóm này tổ chức tiệc sinh nhật cho Sang. Sau đó, nhóm này thuê phòng tại khách sạn rồi tổ chức sử dụng ma túy chung đến 3 giờ sáng.

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33 vụ, 255 đối tượng thanh, thiếu niên tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại các vũ trường, khách sạn, karaoke... Đó là những con số đáng báo động về thực trạng giới trẻ tụ tập sử dụng ma túy theo nhóm hiện nay.

Cám dỗ chết người

Điểm chung của các vụ việc trên là các đối tượng thường tập trung thành từng nhóm ở nhà nghỉ, quán bar, karaoke dưới danh nghĩa là tổ chức sinh nhật, liên hoan để tiệc tùng, vui chơi thâu đêm, suốt sáng và sử dụng chất ma túy để "thác loạn". Trong số đó, một số là "dân chơi", đua đòi, thích hưởng thụ, chán học, thích tìm cảm giác mạnh, một số do tò mò, bốc đồng, ham vui, bị lôi kéo không làm chủ được bản thân.

Điều đáng lo ngại hơn, trong các chất ma túy được bán trên thị trường có những dạng tiền chất gây nghiện, gây ảo giác trá hình, biến tướng dưới nhiều tên gọi khác nhau, như: "bóng cười", "bùa lưỡi", "bánh lười", "cỏ mỹ"... Nó dường như trở thành thú tiêu khiển của không ít thanh, thiếu niên, phổ biến ở lứa tuổi học sinh THPT, sinh viên vì nó tạo ra ảo giác, cảm giác hưng phấn cho người sử dụng. Trong số đó nhiều người chưa hiểu biết chính xác về tác hại của các loại "ma độc" trên nên tưởng vô hại, "chơi" là không gây nghiện, nhưng khi đã sử dụng rồi thành quen và nghiện lúc nào không hay. Sử dụng nhiều, đến một thời điểm nào đó đòi hỏi mức độ cao hơn, ảo giác mạnh hơn thì các bạn trẻ dễ tìm đến các chất ma túy, lúc đó hậu quả rất khó lường.

Hầu hết các dân chơi "bay lắc" ngày càng trẻ hóa từ học sinh cho đến sinh viên

Thậm chí, một số đối tượng còn sử dụng ma túy tổng hợp để tăng độ hưng phấn trong các cuộc vui. Chỉ cần số lượng nhỏ cũng khiến người sử dụng rơi vào ảo giác "phê" và "bay" hơn. Đối với các chất ma túy này thì mức độ độc hại sẽ gấp hàng trăm lần ma túy truyền thống. Ma túy tổng hợp không khiến người dùng lệ thuộc mạnh từng giờ, từng phút như ma túy truyền thống mà có thể là hàng tuần, hàng tháng. Người sử dụng ma túy tổng hợp thường bị kích thích mạnh, thích nơi náo nhiệt, vui nhộn. Tồi tệ hơn, loại ma túy này còn tác động rất mạnh tới thần kinh, nếu dùng thường xuyên dễ dẫn tới các bệnh tâm thần hoặc bị sốc, suy hô hấp, trụy tim mạch, hệ thần kinh...

Ông Đào Ngọc Lương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 2 Nghệ An cho biết: "Khi tiếp nhận điều trị cai nghiện cho các đối tượng được đưa về từ những vụ "bay lắc", có khá đông đối tượng còn ít tuổi từ học sinh cho đến sinh viên. Quá trình điều trị cho những đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn vì họ nhận thức kém, hầu hết phản ứng, không hợp tác, bị ảo giác giống như dạng tâm thần phân liệt. Phác đồ cai nghiện rất khó, thời gian cai nghiện kéo dài, đặc biệt là những đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp…

Hầu hết những đối tượng "chơi đá" vào Trung tâm đều cho rằng không "gây nghiện". Đây chính là những nhận thức sai lầm hết sức nghiêm trọng, dẫn đến cứ "thích thì chơi", không nghĩ đến hậu quả khôn lường. Thậm chí nếu sử dụng quá liều rất dễ dẫn đến tình trạng sốc thuốc và tử vong".

Khó khăn trong việc xử lý

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có trên 1.600 cơ sở lưu trú, hơn 1.000 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke. Thực tế, những cơ sở này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây ảnh hưởng đến ANTT. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở này theo đúng quy định của pháp luật để phòng ngừa tội phạm.

Mặt khác tăng cường lực lượng đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn tìm mọi cách đối phó và hoạt động ngày một tinh vi, phức tạp hơn. Chưa kể, nhiều trường hợp chủ cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận nên đã cố tình làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng, thậm chí còn tiếp tay, câu kết với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy để cung cấp ma túy cho khách sử dụng.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Hiếu - Văn phòng Luật sư Thành Vinh, đoàn Luật sư Nghệ An cho biết: "Tội sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; nếu phạm tội 2 lần trở lên; tổ chức sử dụng 2 người trở lên hoặc tổ chức sử dụng đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt cao nhất đối với loại tội phạm này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc làm chết 2 người trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Tuy nhiên trong thực tế, khi các cơ sở bị phát hiện có khách sử dụng trái phép chất ma túy, thì chủ cơ sở thường đổ lỗi cho khách, trong khi pháp luật quy định, chủ cơ sở biết người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn cho mượn, cho thuê thì mới phạm tội. Điều này gây khó khăn trong việc xử lý của các Cơ quan chức năng.

Còn đối với các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định những hành vi trên không bị coi là tội phạm và không bị xử lý hình sự. Do đó, đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện nay chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là chưa đủ sức răn đe.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên việc một số thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy diễn biến hết sức khó lường. Do vậy, để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, karaoke cũng cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý chặt hoạt động kinh doanh của mình. Đối với những gia đình cần quản lý, giáo dục con em mình một cách tốt nhất, như việc tạo môi trường lành mạnh, an toàn để con tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó hạn chế tụ tập bạn bè xấu để rồi bị lôi kéo sử dụng ma túy trái phép.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Nhung-cuoc-bay-lac-thau-dem-Hiem-hoa-cua-gioi-tre-629991/Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Nhung-cuoc-bay-lac-thau-dem-Hiem-hoa-cua-gioi-tre-629991/