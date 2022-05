Màn kịch của nữ thầy bói cầm đầu đường dây làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Qua bói toán và biết nhiều người dân lấn chiếm đất muốn có sổ đỏ để được đền bù, nữ thầy bói 48 tuổi ở Bình Định và đồng bọn dựng lên nhiều màn kịch tinh vi, làm giả 17 sổ đỏ, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Ngày 17-5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Định thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và 3 bị can khác về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Trần Thị Kim Hoa. Ảnh: Thành Long.

Theo điều tra, đầu năm 2019, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tin tưởng của nhiều người qua việc bói toán, nhiều người đang lấn chiếm đất tại thôn Tân Phú (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) đang bị UBND tỉnh cưỡng chế, thu hồi, Hoa nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ cho người dân.

Hoa khoe có mối quan hệ với nhiều người ở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, có thể giúp mọi người làm sổ đỏ giá cả phải chăng, từ đó Hoa dựng nên nhiều màn kịch để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hoa nhờ Đặng Ngọc Trường (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, thất nghiệp, hay đến chỗ Hoa xem bói) tìm cách làm giả sổ đỏ. Do cần tiền, Trường cùng vợ là Lê Thị Kim Nhung lên mạng tìm hiểu và đặt mua 7 triệu đồng/ sổ đỏ giả.

Hoa yêu cầu những người dân có nhu cầu làm sổ đỏ nộp CMND, sổ hộ khẩu và 20 đến 100 triệu đồng mỗi trường hợp. Sau đó, Hoa nhờ Lương Văn Phong (SN 1972, ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hay đến Hoa xem bói) giả làm cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gọi điện cho người dân thông tin về sự việc hồ sơ, thủ tục đã được giải quyết hết.

Hoa còn cho người đến thửa đất của người dân để giả làm cán bộ đo đạc, cắm mốc…. Nhiều người dân đã nộp cho Hoa từ 20 đến hàng trăm triệu đồng tùy vào diện tích đất tăng dần lên theo số tiền, như ông Trương Hồng Sơn (65 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức) với hơn 400m2 đất là 300 triệu đồng.

Nhiều sổ đỏ do Trần Thị Kim Hoa và đồng bọn làm giả.

Cuối tháng 11-2021, Công an phát hiện một số hộ dân lấn chiếm đất trái phép nhưng lại có sổ đỏ. Toàn bộ sổ đỏ là giả nhưng các hộ dân vẫn khẳng định sổ do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp. Qua điều tra, Công an làm rõ đường dây làm giả sổ đỏ để lừa đảo do Hoa cầm đầu.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2021, Hoa và đồng bọn làm giả gần 17 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều bị hại. Công an xác định, Hoa chiếm đoạt 496 triệu đồng, Đặng Ngọc Trường 129 triệu đồng; Lê Thị Kim Nhung (vợ của Trường) 172 triệu đồng và Lương Văn Phong 35 triệu đồng.

Cơ quan ANĐ đã khởi tố Hoa, Nhung và Trường về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an làm việc, đấu tranh khai thác vợ chồng Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường.

