Chủ nhà nghỉ đánh đập vợ con, thẳng tay tát công an phường vào can ngăn

Thứ Tư, ngày 19/06/2019 16:40 PM (GMT+7)

Nhận được tin báo Lê Cao Phong đang đánh đập vợ con, một công an phường xuống làm việc thì bị đối tượng tát vào mặt.

Lê Cao Phong tại trụ sở công an.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ đối tượng Lê Cao Phong (SN 1970, trú TP.Sầm Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, khoảng 22h ngày 15/6, Công an phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn nhận được tin báo Lê Cao Phong là chủ nhà nghỉ Đức Thắng, phường Trung Sơn đang say rượu và đánh đập vợ con gây mất an ninh trật tự khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Sơn đã cử anh Ngô Văn Nhật là cán bộ Công an phường xuống xác minh, giải quyết. Khi thấy anh Nhật xuống, Phong đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt cán bộ công an phường, xô đổ xe máy và giật điện thoại di động của anh Nhật.

Trước tình hình đó, Công an TP. Sầm Sơn đã tăng cường 1 tổ công tác xuống hiện trường khống chế và đưa Lê Cao Phong về trụ sở Công an phường giải quyết.

Tại đây, Phong khai nhận do uống rượu say nên không làm chủ được bản thân, đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.