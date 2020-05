Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều học viên bị tuyên 54 tháng tù

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 12:17 PM (GMT+7)

Tại phiên tòa, cựu cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy buộc.

Cựu cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội Nguyễn Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Sáng nay (15/5), TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đưa vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971) - nguyên cán bộ Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội (HTXH) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.

Khoảng 9h sáng, Bùi Tiến Dũng được cảnh sát áp giải đến tòa, bị cáo Dũng không nhìn ai mà cúi đầu đi vào phòng xử án. Đây là phiên xử kín, Tòa cho các phóng viên tác nghiệp đầu giờ (và sau đó báo chí sẽ dự phần tuyên án), khi phóng viên vào phòng xử án, bị cáo Dũng cúi đầu tránh đưa khuôn mặt cận cảnh với các ống kính của phóng viên.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Bình Thạnh, ngày 29/9/2019 do sinh sống nơi công cộng và không có nơi cư trú ổn định nên các cháu A. (SN 12/8/2005), LT. (SN 21/9/2004), D. (SN 25/9/2006), được đưa vào Trung tâm HTXH TPHCM và ở tại phòng C2 (phòng dành riêng cho nữ) chung với các cháu N. (SN 15/5/2005), H. (SN 16/8/2002), Tr (SN 9/8/2011), Ng (SN 27/2/2009, là 2 chị em ruột) và vài người khác.

Trong các ngày 7-18-28/6/2019, các cháu N., Ng, Tr và A., T., D. được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đến ngày 18/7/2019, cháu A. được giải quyết hồi gia, giao cho gia đình ở tỉnh Bình Dương. Ngày 4/9/2019, cháu D. được cho về nhà ở quận 7 (TPHCM). Ngày 29/11/2019, cháu Ng và Tr. được cho về nhà tại TP Cần Thơ), ngày 14/7/2019, H. được giải quyết hồi gia về tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 15/11/2019, cháu A. được gia đình đưa đến Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) trình báo việc bị xâm hại tình dục tại Trung tâm HTXH TP, nên công an phường chuyển hồ sơ lên Công an quận Bình Thạnh thụ lý.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, sau 21h khi các đối tượng trong trung tâm đi ngủ và biết các đối tượng nữ thèm thuốc lá. Dũng lợi dụng trong thời gian giao ca trực, đi theo lối vào khu vực để xe của nhân viên xuống phía sau phòng C2, đứng ngoài cửa sổ cuối phòng gọi các chái A, T, Ng và H. đến đứng bên trong phòng sát cửa sổ rồi Dũng đưa tay qua khung sắt cửa sổ để bóp ‘nhũ’ các em và bắt Ng đưa tay ra vuốt dương vật của Dũng…

Nguyễn Tiến Dũng cũng khai thực hiện hành vi dâm ô trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5/2019 đến cuối tháng 6/2019, đối với cháu A. là 3-4 lần, T. 2-3 lần, Ng và H. từ 2-3 lần.

Đại diện Viện KSND quận Bình Thạnh giữ công tố tại tòa đề nghị HĐXX phạt bị cáo 4-5 năm tù. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Ngoài mức án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 10 triệu đồng; cấm bị cáo hành nghề liên quan đến cơ sở giáo dục, hỗ trợ trẻ em trong vòng 4 năm sau khi mãn hạn tù

