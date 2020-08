Camera ghi lại toàn bộ vụ đánh, đâm loạn xạ ở quận Thủ Đức

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 11:20 AM (GMT+7)

Công an đang truy xét 2 đối tượng tham gia vụ đánh, đâm loạn xạ khiến 2 người nhập viện cấp cứu trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM

Ngày 9-8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến 2 người bị thương nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-8, hai người đàn ông đi chung xe máy đến mua bắp xào tại ngã ba đường 36- Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Lúc này, có 1 người đàn ông (khoảng 35 tuổi) đi xe máy cũng đến mua bắp.

Hiện trường vụ việc

Một lúc sau thì người đàn ông xảy ra cự cãi với 2 người kia. Được mọi người can ngăn, người đàn ông đi về nhà.

Ít phút sau, người này mang theo vật nhọn và kêu thêm một người nữa đi xe máy quay lại chỗ cũ gây chuyện rồi xảy ra xô xát với 2 người đàn ông.

Trong lúc ẩu đá, 2 người đàn ông chụp lấy một vật nhọn trên xe bắp chống trả, gây ra vụ đánh, đâm loạn xạ. Hậu quả người đàn ông 35 tuổi và người đi cùng bị đâm thương tích, được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, 2 người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Linh Đông có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã ghi nhận lại toàn bộ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Trần Đình Thi (SN 1989) và Trần Đình Tân (SN 1993).

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/camera-ghi-lai-toan-bo-vu-danh-dam-loan-xa-o-quan-thu-duc-202008090...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/camera-ghi-lai-toan-bo-vu-danh-dam-loan-xa-o-quan-thu-duc-20200809094524743.htm