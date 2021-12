Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ: Bất ngờ với thân thế của hung thủ

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Vào thời điểm thi thể chị P được phát hiện, Phú vẫn bình tĩnh đến xem công an khám nghiệm...

Suốt nhiều ngày, việc truy tìm tung tích nam thanh niên đem bán tài sản của nạn nhân vẫn chưa đem lại kết quả. Những mô tả, nhận dạng hết sức chung chung khiến Công an Hải Phòng gặp khó trong việc phân loại. Với quyết tâm cao độ, cùng sự phán đoán phân tích kỹ càng, các trinh sát đã đưa vào tầm ngắm 3 đối tượng "nguy cơ cao" liên quan đến vụ án.

Trùng hợp

Mặc dù miêu tả của chủ tiệm cầm đồ và cửa hàng điện thoại cũ về nam thanh niên đến bán tài sản của chị P rất chung chung nhưng các trinh sát tin rằng, người này chắc chắn phải sinh sống gần nơi xảy ra vụ án.

Việc hung thủ ra tay sát hại chị P, kéo xác một đoạn đường dài và giấu trong căn bếp bỏ hoang chứng tỏ nghi phạm thông thạo địa hình.

Nhiều đối tượng nam giới nằm trong độ tuổi nghi vấn được đưa ra sàng lọc. Trong số 3 đối tượng khả nghi nhất, các điều tra viên "rút" lại còn 1 người. Người này, thật bất ngờ lại là hàng xóm sát vách với nạn nhân P. Chưa hết, đó cũng chính là nam thanh niên từng cung cấp cho công an manh mối về quan hệ yêu đương của chị P.

Đi sâu vào tìm hiểu, các trinh sát nắm được, người này hành nghề sửa xe máy, có một cửa hàng ở gần nhà. Một số nhân chứng kể lại, sáng 25/5/2010, họ có thấy nam thanh niên này ra mở cửa hàng nhưng một lát sau thì đóng và đi đâu không rõ.

Những ngày sau đó, cửa hàng của nam thanh niên trên cũng hoạt động "tắc bụp", lúc mở, lúc không. Các trinh sát còn biết, thời gian gần đây, thanh niên này có tham gia đánh bạc tại Hải Phòng và thua số tiền lớn. Tất cả những bất minh ấy khiến Ban chuyên án nhận định, đây là kẻ tình nghi quan trọng và "tiềm năng" nhất.

Đối tượng Phú (ảnh tư liệu)

Kẻ tráo trở

Thanh niên nằm trong diện tình nghi là Hồ Xuân Phú (thời điểm năm 2010, Phú 23 tuổi, trú tại thôn Ao La, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Trước đó, khi xác chị P được phát hiện, Phú có khai với công an là biết về mối quan hệ yêu đương của chị này, thậm chí hắn còn khẳng định hung thủ không thể là người làng vì ở đây mọi người sống tình cảm, đùm bọc nhau.

Khi tấm ảnh của Phú được các trinh sát đưa cho chủ cửa hàng điện thoại và tiệm cầm đồ xem để nhận dạng, những người này cho rằng giữa nam thanh niên đến bán tài sản và Phú có nhiều nét tương đồng.

Phú được triệu tập lên làm việc, ngồi trước các điều tra viên, Phú một mực phủ nhận sự liên quan đến cái chết của chị P, thái độ của hắn cũng hết sức bình tĩnh. Lúc này, một tổ trinh sát đã kiểm tra hành chính cửa hàng sửa chữa xe máy của Phú. Tại đây, các anh thu được 1 sim điện thoại, một chiếc áo có vết màu nâu nghi máu. Chiếc sim ngay sau đó được làm rõ là của nạn nhân P. Vết màu nâu trên chiếc áo cũng được giám định cho ra kết quả là máu của chị P.

Với những chứng cứ này, việc bắt khẩn cấp với Hồ Xuân Phú được thực hiện ngay lập tức. Lần này, Phú không thể giải thích nổi sự xuất hiện chiếc sim điện thoại và chiếc áo có dính máu nạn nhân tại cửa hàng sửa xe. Gã im lặng hồi lâu rồi bắt đầu thừa nhận sự dính líu của mình tới vụ án.

Phú khai, trưa 25/5/2010, gã đã giúp sức cho anh họ của mình tên C (24 tuổi) sát hại chị P rồi cướp xe, điện thoại bán lấy tiền tiêu. Theo Phú, gã chỉ đánh ngất nạn nhân, còn việc ra tay sát hại chị P là do C chủ mưu.

Đây là một diễn biến bất ngờ, có thể thay đổi bản chất của vụ án nghiêm trọng này. Các trinh sát lập tức xác minh. Thông tin thu thập được cho thấy, C có tiền sử bệnh động kinh từ nhỏ, đầu óc không được như người bình thường.

Các nhân chứng cho biết, cả buổi sáng 25/5, C chỉ loanh quanh ở nhà, không đi đâu. Đến trưa, khi phát hiện ra thi thể chị P thì C và một vài người có đến hiện trường để xem.

Các điều tra viên lúc này mới định hình được, các anh đang đối diện với 1 tên giết người có thủ đoạn hết sức "tráo trở". Rõ ràng, Phú biết hậu quả mà mình phải gánh chịu nếu bị phát hiện. Chính vì thế, gã "đưa" thêm người anh họ có thần kinh không bình thường vào với vai trò chủ mưu, để từ đó gián tiếp giúp gã nhẹ tội. Thế nhưng, màn kịch của Phú chẳng thể qua được mắt các điều tra viên Công an Hải Phòng.

Tội ác không thể dung thứ

Biết các điều tra viên đang xác minh lời khai của mình về C, Phú đột ngột thay đổi thái độ. Gã "nằng nặc" xin nhận tội một mình, với điều kiện công an không được bắt C. Các điều tra viên lúc này "đánh bài ngửa" với Phú, trước những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng Phú thừa nhận đã sát hại chị P một mình.

Theo đó, trưa 25/5/2010, Phú phát hiện chị P đi xe máy về nhà. Đang cơn túng quẫn, Phú nảy sinh ý định sát hại chị P, cướp tài sản bán lấy tiền tiêu.

Phú giả vờ lên nhà nạn nhân đứng nói chuyện. Do quen biết và chơi với nhau từ bé nên chị P hoàn toàn không đề phòng. Thấy chị P đứng quay lưng lại với mình, Phú dùng thanh tuýp sắt đánh mạnh vào đầu nạn nhân từ phía sau khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Chiếc xe máy tang vật (ảnh tư liệu)

Phú kéo chị P đi lên phía đồi, đến căn bếp bỏ hoang, gã đưa nạn nhân vào bên trong. Thấy chị P vẫn cử động, Phú dùng tuýp sắt đánh thêm nhiều nhát nữa. Biết nạn nhân đã chết, Phú quay lại nhà chị P lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi.

Phú bán những tài sản trên cho 2 cửa hành tại huyện Thủy Nguyên để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Vào thời điểm thi thể chị P được phát hiện, Phú vẫn bình tĩnh đến xem công an khám nghiệm. Thậm chí gã còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình nạn nhân chuẩn bị, tổ chức đám ma. Sự lạnh lùng, tráo trở và gian manh của Phú quả thật không gì có thể giải thích được.

Sau này, với tội ác man rợ của mình, Phú bị TAND TP Hải Phòng tuyên án tử hình.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/buoi-trua-dinh-menh-cua-co-gai-tre-p-cuoi-bat-ngo-voi-than-the-cua-hung-t...Nguồn: https://giadinh.net.vn/buoi-trua-dinh-menh-cua-co-gai-tre-p-cuoi-bat-ngo-voi-than-the-cua-hung-thu-172211209134421298.htm