Bốn tên cướp "khát máu" và chiếc vỏ đạn tìm thấy cạnh bãi rác (P1): Buổi tối kinh hoàng

Đêm muộn 23/1/2002, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội nhận được điện thoại trình báo về một vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng Thanh Học (Thanh Trì, Hà Nội). Theo như mô tả ban đầu, đây là một vụ cướp rất táo tợn và có vũ trang.

Khi các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường thì nạn nhân đã tử vong với một vết thương trước ngực. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn H ( 67 tuổi, chủ tiệm vàng Thanh Học).

Công tác khám nghiệm chỉ ra, ông H chết do bị bắn, viên đạn găm thẳng vào ngực, gây ra vết thương lớn, không có khả năng phục hồi. Công an thu giữ một vỏ đạn, qua xem xét cho thấy đây là đạn súng Colt45.

Nhân chứng kể, tối 23/1, gia đình ông H có 4 người đều tập trung tại tầng 1 của cửa hàng vàng bạc gia đình. Khi chuẩn bị đóng cửa thì bên ngoài bất ngờ xuất hiện 2 xe máy dừng lại. Trên 2 xe có tất cả 4 người đàn ông, đều bịt mặt. Hai người ở lại xe, vẫn nổ máy, hai người ngồi sau xộc thẳng vào tiệm vàng của gia đình ông H.

Lúc này, vợ ông H đang bế cháu ngồi ngay ở quầy. Một tên rút từ trong người ra khẩu súng, chĩa nóng đen ngòm vào mọi người rồi "rít lên" qua kẽ rang : "tất cả đứng im, bỏ hết tiền vàng ra, kêu tao bắn chết".

Chưa để mọi người định thần, tên này còn lại lấy dao ra đe dọa, đồng thời nhanh tay vơ vét số vàng trị giá khoảng 30 lượng vào túi.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Ông H cùng vợ gần như "chết đứng", miệng lắp bắp không nói thành lời. Đúng lúc này, có người qua đường phát hiện sự việc đã tri hô "cướp, cướp". Hai tên cướp giật mình vội bỏ chạy ra ngoài.

Tới cửa, thấy ông H định hô hoán, một tên cướp đã hướng súng về phía nạn nhân và bóp cò. Sau tiếng nổ chát chúa, ông H đổ gục xuống đất. Nhóm cướp nhanh chóng lên xe, rồ ga lẩn vào màn đêm. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên vết thương nặng, ông H đã tử vong. Tất cả mọi diễn biến rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút đồng hồ.

Tại hiện trường, ngoài vỏ đạn, công an còn tìm thấy một viên đạn nguyên vẹn. Theo đánh giá, có thể tên cướp đã lên đạn 2 lần nên 1 viên rơi ra ngoài.

Một Ban chuyên án được thành lập nhằm tập trung nguồn lực để điều tra, với quyết tâm sớm bắt được nhóm hung thủ. Các điều tra viên nhận định, nhóm cướp này chắc chắn đã có thời gian quan sát, theo dõi để nắm được thói quen của cửa hàng vàng Thanh Học. Khi ra tay, chúng cũng tỏ ra chuyên nghiệp và rất nhanh gọn. Điều này cho thấy, nghi phạm là những kẻ "có số, có má".

Vào thời điểm này, viên đạn còn nguyên và chiếc vỏ đạn súng Colt 45 thu ở hiện trường trở thành đầu mối duy nhất. Các trinh sát tập trung rà soát, tìm kiếm nhân chứng, tuy nhiên vụ án xảy ra khi trời tối, 4 đối tượng đều bịt kín mặt nên không ai mô tả được nhận dạng khuôn mặt.

Hàng trăm đối tượng có tiền án về các tội cướp giật, giết người… những đối tượng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an trên địa bàn Thanh Trì, các quận, huyện lân cận tại Hà Nội đều được rà dựng rất tỉ mỉ, tuy nhiên nhiều ngày trôi qua cũng không đem lại kết quả.

Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, thế nhưng dấu vết và nhóm cướp táo tợn kia để lại là quá ít ỏi, chưa thể lần ra được manh mối có giá trị.

Trong lúc vụ cướp tiệm vàng Thanh Học chưa có tiến triển gì đáng chú ý thì Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội lại nhận tin báo về một vụ nổ súng khác tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Các điều tra viên ngay lập tức xuống hiện trường và gặp được ông N là nạn nhân may mắn "thoát chết". Ông N cho hay mình làm nghề bán quẩy nóng, cách đây 2 tuần ông bị đối tượng giang hồ cộm cán tên Đức bắn. Rất may, viên đạn găm thẳng xuống đất nên ông này thoát chết. Ông N còn chỉ cho công an thấy một vết lõm trên nền xi măng do viên đạn gây ra.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Ông N nói thêm, sau khi bị bắn, Đức bỏ đi còn ông thì nhặt lại chiếc vỏ đạn đó. Các điều tra viên hỏi hiện giờ vỏ đạn đó đang ở đâu, ông N cho biết ông đem về nhà, cất cẩn thận lên bàn thờ để thầm cảm ơn "nó đã có mắt" không "xuyên qua" người ông.

Cả nhóm đi theo ông N về nhà, tuy nhiên tìm mãi vẫn không thấy chiếc vỏ đạn đâu. Lúc này, vợ ông N nói chen vào: "tôi vứt đi rồi". Nhóm trinh sát hỏi lại "chị vứt ở đâu?". Vợ ông N thủng thẳng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ : "tôi ném sang bên kia kìa".

Nơi vợ ông N chỉ là một bãi đất rộng, cây cỏ um tùm nằm phía sau trường tiểu học, chưa kể có một đống "cốp – pha" được xếp lộn xộn.

Nhìn cảnh tượng ấy, một cán bộ công an thở dài, ném đi đâu chứ lại ném vào đống cốp – pha kia thì đúng là "giời tìm".

Những tưởng, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng với quyết tâm thu bằng được vật chứng, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đã bỏ ra nhiều ngày lật từng chiếc cốp – pha. Vào lúc ấy, ngay cả các anh cũng không ngờ được rằng, đây chính là bước ngoặt của vụ giết người, cướp tài sản tại cửa hàng vàng Thanh Học.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]