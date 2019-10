Bộ Công an nói về vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 20:02 PM (GMT+7)

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, PV đã đặt câu hỏi với Bộ Công an về việc phòng ngừa tội phạm sau vụ nam sinh Grab bị sát hại ở Hà Nội.

Hai đối tượng Giáp (ngồi giữa) và Trường (ngồi sau cùng) thực nghiệm hành vi phạm tội.

Chiều 2/10, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019, PV đặt câu hỏi với Bộ Công an về việc, thời gian gần đây khá nhiều vụ phạm pháp hình sự liên quan tới tài xế lái xe công nghệ, tại Hà Nội vừa xảy ra vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, về vấn đề này Bộ Công an có khuyến cáo và biện pháp nào để phòng ngừa.

Trả lời câu hỏi của PV, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi xảy ra vụ án nam sinh lái xe Grab bị sát hại ở Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám phá vụ án và bắt giữ thủ phạm.

“Đây là chiến công đáng biểu dương lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Về việc phòng ngừa, đại diện Bộ Công an cho biết, lực lượng công an chú trọng tới việc phòng ngừa, không chờ vụ việc xảy ra mới xử lý, vì vậy năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đặt chỉ tiêu giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự, kết quả trong 9 tháng vừa qua, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 6%.

Để giảm phạm pháp hình sự, Bộ Công an đã điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường công an chính quy cho cơ sở.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng khuyến cáo, khách đi xe các hãng xe có uy tín, nếu không thực sự cần thiết thì không nên đi vào lúc quá khuya, đi qua nơi vắng vẻ. Khi lên xe không nên để lộ mình là người có tài sản có giá trị để tránh tạo lòng tham cho các đối tượng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/9, tại khu đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính nạn nhân là Sang (SN 2001, quê Thanh Hoá), hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội và hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Vào cuộc điều tra, ngày 30/9, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giáp và Trường khai nhận, lên kế hoạch tìm tài xế xe ôm để cướp tài sản. Sau đó, tối 26/9, Giáp và Trường ra khu vực trước bến xe Mỹ Đình bắt xe của anh Sang chở về khu vực Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm).

Khi anh Sang chạy xe tới khu vực giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2 vắng người qua lại, Giáp đã rút dao đâm anh Sang. Bị tấn công, anh Sang bỏ chạy nhưng gục tại chỗ. Hai đối tượng lấy xe máy của anh Sang bỏ trốn về Yên Bái trước khi bị bắt tại đây.