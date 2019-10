Nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab định vượt biên sang Trung Quốc tìm bố?

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Quá trình xác minh nhân thân Đinh Văn Giáp, cơ quan công an đã xác định bố của đối tượng đang làm việc tại Trung Quốc, nên đã tổ chức nhiều trinh sát truy tìm tại những con đường đi thông biên giới.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ án chiều 1/10.

Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội, ngày 1/10, trao đổi với PV về quá trình truy bắt hai nghi phạm Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Yên Bái tung hàng trăm trinh sát, chia làm nhiều mũi tìm kiếm tung tích đối tượng.

Theo đó, sau khi gây án, Giáp và Trường điều khiển chiếc xe Yamaha Exciter của nạn nhân Sang (SN 2001, quê Thanh Hoá) bỏ trốn từ Hà Nội về Yên Bái. Khi hai đối tượng về đến quê nhà, chúng vẫn sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân để đi chơi, sau đó bỏ trốn khi nghe tin mình bị cơ quan công an truy tìm.

Trong suốt những ngày trốn chạy, cả Giáp và Trường chỉ ghé qua nhà một thời gian ngắn rồi sau đó bỏ đi biệt tích. Chiếc xe tang vật được Giáp "khoe" với người thân và hàng xóm là bản thân mới mua.

Đến 18h tối 30/9, các trinh sát đã bắt giữ Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại địa bàn huyện Văn Chấn và di lý về Hà Nội trong tối cùng ngày.

"Dù Giáp chưa khai nhận mục tiêu bỏ trốn cụ thể, tuy nhiên nhiều khả năng đối tượng lựa chọn vượt biên sang Trung Quốc để tìm bố. Chiều hôm nay (1/10), việc thực nghiệm hiện trường vụ án đã hoàn tất, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những điểm nghi vấn trong lời khai ban đầu của hai nghi phạm để củng cố hồ sơ vụ việc", Thượng tá Hùng cho hay.

Trước đó, rạng sáng 1/10, tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, khi được hỏi về ý định đã lên kế hoạch cướp xe của tài xế Grab, Giáp khai rằng: “Cũng không hẳn là có ý định, lúc đó chúng em sợ quá, nên mới lấy xe của anh Grab và chạy về Yên Bái. Chúng em không biết là sau đó anh Grab tử vong".

Khai nhận về chiếc điện thoại iphone 7 của nạn nhận, cả Giáp và Trường đều nói mình không lấy tang vật này.

Hai đối tượng cho hay không bàn bạc gì với nhau sau khi gây án mà chỉ dự định về uống rượu rồi đi đầu thú. Tuy nhiên, thực tế thì hai nghi phạm đã bỏ trốn về Yên Bái.

Đinh Văn Trường khai nhận tại thời điểm Giáp cầm dao đâm nạn nhân Sang, do cách quá xa nên Trường không biết. Khi gây án xong, Giáp lấy xe Yamaha Exciter của anh Sang rồi kéo Trường cùng bỏ chạy. Lúc này, khi đã đi trên xe, Giáp mới nói mình đã đâm nạn nhân.

"Mục đích của em khi xuống Hà Nội chỉ là đến nhà bạn chơi. Lúc nghe Giáp nói đâm bạn Grab em run hết cả người, nhưng không hề biết công an đang ráo riết truy bắt cả hai vì không có điện thoại, cũng không biết anh Grab đã chết. Em rất ân hận về hành vi của mình", Trường khai.