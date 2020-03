Bị vây bắt, đối tượng buôn bán ma túy đâm xe vào công an hòng tẩu thoát

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Bị lực lượng công an chặn xe vây bắt, Cường liều lĩnh chống trả, đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát.

Ngày 28/3, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an tỉnh Nghệ An phá thành công Chuyên án 320C, bắt 3 đối tượng, thu 6kg ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ (ngày 27/3), trên Quốc lộ 48 (đoạn qua xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chặn chiếc xe hiệu Hyundai i10 mang BKS: 34A-116.49 do đối tượng Tạ Văn Cường (31 tuổi, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương) điều khiển. Chiếc xe này được Cường ngụy trang bởi logo taxi.

Đối tượng Cường tại CQĐT.

Quá trình vây bắt, Tạ Văn Cường đã liều lĩnh chống trả, lao xe vào lực lượng công an hòng tẩu thoát. Đối tượng bị khống chế sau đó. Tại hiện trường, công an thu giữ 6kg ma túy tổng hợp (ketamin), 3 điện thoại di động, 1 tuýp sắt.

Mở rộng chuyên án, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Phạm Văn Khang (30 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Chí Linh) và Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, trú phường Sao Đỏ, TP Chí Linh).

Được biết, các đối tượng từ Hải Dương vào vùng biên giới Việt – Lào thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) móc nối với một số đối tượng người Lào mua ma túy, sau đó vận chuyển ra Bắc tiêu thụ.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

