Bị truy nã, cô gái trẻ trốn lên Bình Dương nhưng vẫn bị bắt

Ngày 29-7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bàn giao Từ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2000, HKTT tại An Giang) cho phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) (Công an tỉnh An Giang) xử lý theo thẩm quyền.

Tuyền bỏ trốn lên Bình Dương nhưng vẫn không thoát. Ảnh: CACC

Tuyền bị phòng PC10 truy nã vì trốn chấp hành án phạt tù. Cụ thể, Tuyền và chồng bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Tuyền bị kết án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do Tuyền đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thời gian hoãn chấp hành án.

Sau khi hết thời gian tạm hoãn chấp hành án, Tuyến đã bỏ trốn buộc lực lượng công an phải truy nã đối với Tuyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ truy nã thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với phòng PC10 (Công an tỉnh An Giang) đã bắt giữ được Tuyền khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

