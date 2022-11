Phạt tù chung thân "hot girl" đi xe Mercedes rồi lừa bán đất

TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, xử phạt Âu Thị Thanh Hằng tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Âu Thị Thanh Hằng lúc bị bắt giữ.

Tổng hình phạt bị cáo Hằng phải chịu cho hai tội danh nêu trên là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm tuyên Hằng phải trả lại cho chị PTMH (trú Hà Nội) số tiền hơn 6,8 tỉ đồng. Tịch thu hóa giá nhà nước một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max của Hằng.

Như đã đưa tin, cuối năm 2021 đầu năm 2022, Hằng luôn thể hiện là người giàu có, đăng hình ảnh bên xe Mercedes đắt tiền, sống trong căn hộ chung cư cao cấp, khoe tài khoản cá nhân luôn có số dư tiền tỉ…

Hai bìa đất (sổ đỏ) giả mang tên Âu Thị Thanh Hằng và giấy đặt cọc mua đất giả của Hằng.

Hằng cũng thể hiện là một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành đạt và kêu gọi các nhà đầu tư “chung vốn” đầu tư.

Ngày 11-5, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hằng, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua điều tra cho thấy, chị H ở Hà Nội là người quen biết Hằng từ trước và thấy Hằng có nhiều tiền, đi xe ô tô Mercedes nên hỏi Hằng làm gì mà “nhanh giàu vậy”. Hằng nói kinh doanh bất động sản.

Đầu tháng 1-2022, do không có công việc ổn định và muốn có tiền để chơi game đổi thưởng trên internet, Hằng đưa ra thông tin đang “sốt đất” ở Nghệ An, Hà Tĩnh rồi bảo chị H chung vốn mua lô đất 2,4 tỉ đồng để đầu tư.

Ngày 5-1, chị H đã chuyển cho Hằng 1,4 tỉ đồng. Để chị H tin tưởng, Hằng làm giả hợp đồng đặt cọc mua đất và lên mạng xã hội Facebook đặt mua 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ) mang tên Hằng. Hằng chụp ảnh giấy cọc và sổ đỏ gửi cho chị H rồi yêu cầu chị gửi tiền.

Chiếm đoạt được tiền, Hằng đã đánh bạc trên mạng xã hội và thua hết sạch.

Bị cáo Âu Thị Thanh Hằng tại phiên tòa sơ thẩm.

Đến cuối tháng 4-2022, cần tiền ăn chơi tiếp, Hằng tiếp tục lừa chị H đầu tư tiền để mua đất đầu tư ở Hà Tĩnh. Chị H không còn tiền nữa nên không tiếp tục chung vốn đầu tư. Sau đó, Hằng nói dối là đã đặt cọc lô đất này và đang thiếu 1,5 tỉ đồng và nhờ chị H vay ngân hàng giúp Hằng. Ngày 27-4, chị H đã vay, chuyển cho Hằng số tiền hơn 1,4 tỉ. Tổng Hằng lừa chiếm đoạt của chị H là hơn 7,1 tỉ đồng và mới chỉ khắc phục được 350 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hằng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải nhưng nói bản thân không còn tiền để trả lại cho bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.

