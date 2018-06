Bị tổ chức phản động dụ dỗ, hai đối tượng rải truyền đơn trái phép

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 09:05 AM (GMT+7)

Cả hai đã vào một số trang mạng của các các tổ chức phản động từ nước ngoài và bị chúng dụ dỗ, lôi kéo rải truyền đơn kêu gọi tham gia biểu tình trái phép...

Chiều 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê quán Thanh Hóa; thường trú thị xã Dĩ An) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi; thường trú thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi in ấn tài liệu, kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép, gây rối ANTT.

Huệ và Thành

Qua điều tra đến nay, Cơ quan Công an xác định: Cả hai đã vào một số trang mạng của các các tổ chức phản động từ nước ngoài và bị chúng dụ dỗ, lôi kéo rải truyền đơn kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép, gây rối ANTT. Sau đó, cả hai đã thực hiện theo chỉ đạo từ các tổ chức phản động bên ngoài qua mạng xã hội. Cụ thể, Huệ và Thành đã thu thập, gán ghép thông tin sai lệch rồi phát tán trên mạng Internet.

Tang vật của vụ án

Đồng thời, cả hai in thành tờ rơi với nội dung, “Kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất tại đặc khu kinh tế” đến phát cho công nhân trên nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp tại Bình Dương. Qua đó, để kích động người dân, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp nghỉ việc biểu tình, gây rối ANTT.

Như Báo CAND đã đưa tin, tại thời điểm bắt quả tang, Công an tỉnh Bình Dương đã thu giữ hàng ngàn tờ rơi nhằm gây rối ANTT.

Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ thêm được nhiều tài liệu, máy móc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây là hành vi rất nguy hiểm, gây mất ANTT, dẫn tới hệ lụy thiệt hại cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.