Vụ Phó Công an xã chĩa súng vào mặt dân: Nhiều người sẽ bị điều tra, xử lý

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng ban đầu xác định hành động của vị Phó Trưởng Công an xã Tiên Lãnh là không sai. Bên cạnh đó, nhiều người dân sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định về hành vi lăng mạ, chống người thi hành công vụ.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 16/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ Phó Trưởng Công an xã chĩa súng vào mặt dân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, khẩu súng mà ông Phạm Hồng Tiền, Phó Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước rút ra không phải là súng quân dụng mà chỉ là súng bắn hơi cay, dạng công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, hành vi của ông Tiền không sai. Ngược lại, một số người dân trong sự việc này có dấu hiệu lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ.

Phó Trưởng Công an xã Tiên Lãnh Phạm Hồng Tiền chĩa súng vào người dân. Ảnh cắt từ clip

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, lúc 9h, ngày 14/10, tổ công tác của UBND xã Tiên Lãnh do ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng thực hiện theo kế hoạch của UBND xã về cắm mốc, xác định vị trí mặt bằng để làm khu chợ Tiên Lãnh.

Khi đang kéo dây xác định tọa độ thì bà Lê Thị Chuyền cùng con trai là Trần Văn Dần, trú thôn 3, xã Tiên Lãnh đến ngăn cản, có lời nói lăng mạ, xúc phạm tổ công tác, đồng thời dùng tay nhổ trụ, phá đường dây xác định ranh giới đất chợ mà tổ công tác đang thực hiện.

Nguyên nhân việc làm của số người dân này được cho là vì chưa thống nhất việc giải tỏa đền bù.

Do tình hình phức tạp nên tổ công tác điện báo cho lực lượng Công an xã Tiên Lãnh đến hỗ trợ. Cùng thời điểm này ông Phùng Thanh Cảnh, SN 1981, trú thôn 5 xã Tiên Lãnh – là con rể của bà Chuyền, chở vợ là bà Trần Thị Tỵ trên xe mô tô chạy đến.

Tại đây, ông Cảnh có nhiều hành vi không đúng chuẩn mực như chỉ tay vào mặt Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh Phạm Tiến Dũng. Ông Cảnh còn có một số phát ngôn như: “Mày thích cái chi, mày thích chết hả, tao sẽ cho mày chết”,...

Ông Cảnh sau đó đã xô ngã ông Dũng. Thời điểm này, Phó Trưởng Công an xã Tiên Lãnh Phạm Hồng Tiền có mặt và vào can ngăn.

Sự việc diễn biến phức tạp khi ông Cảnh tấn công, nắm, bứt cầu vai quân phục ông Tiền. Chưa dừng lại ở đó, ông Cảnh dùng xẻng ra uy hiếp: "Tao sẽ giết thằng Tiền công an xã”.

Phó Trưởng Công an xã Tiên Lãnh yêu cầu ông Cảnh bỏ xẻng xuống nhưng người này không chấp hành mà tiếp tục dọa đánh.

Bấy giờ ông Tiền mới rút súng bắn đạn hơi cay ra (loại súng G88 – công cụ hỗ trợ có giấy phép sử dụng), hướng về phía ông Cảnh và nói: “Yêu cầu ông Cảnh không được chống người thi hành công vụ”.

Ngay sau đó, ông Trần Triệu Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh có mặt, chỉ đạo các lực lượng ổn định tình hình, lập biên bản sự việc. Đến 9h30 cùng ngày thì sự việc kết thúc.

Cũng theo phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, ngay khi nắm được thông tin vụ việc Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc.

Dựa theo kết quả báo cáo ban đầu và tài liệu thu được, cơ quan chức năng sẽ điều tra một cách khách quan để làm rõ vụ việc, hành vi cản trở, lăng mạ và chống người thi hành công vụ để kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như đã phản ánh, ngày 15/10, mạng xã hội xôn xao clip về việc chính quyền xã Tiên Lãnh thực hiện nhiệm vụ và xảy ra xô xát với người dân. Trong lúc xảy ra xô xát, ông Phạm Hồng Tiền, Phó Trưởng Công an xã đã chĩa súng vào người dân.

Trước đoạn clip chưa rõ ràng, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc.