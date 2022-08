Triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ “Tam giác vàng” vào Việt Nam

Trong thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nỗ lực rất lớn trong phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới và các địa bàn nội địa, song do nhiều nguyên nhân nên Điện Biên vẫn được đánh giá là tỉnh trọng điểm, phức tạp, nóng bỏng về tội phạm và tệ nạn ma túy. Đối tượng phạm tội về ma túy ở Điện Biên thường là người dân tộc thiểu số. Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch đấu tranh triệt xóa những đối tượng được xem là “trùm” ma túy tại vùn

Nhận diện “trùm” ma túy vùng biên

Ngày 15/5/2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch số 140 về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hợp pháp để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai các lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Thái Lan, Campuchia đưa vào Việt Nam, tập kết tại các cơ sở kinh doanh, kho hàng thuê sẵn. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện thông tin đối tượng Vàng Nhìa Vảng (SN 1990, quốc tịch Lào) trú tại huyện Nam, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh hàng nông, lâm sản nhiều lần đến tỉnh Điện Biên để tìm kiếm đối tác làm ăn, mở rộng thị trường. Bí mật theo dõi những đối tượng mà Vảng tiếp xúc, trinh sát phát hiện thấy nổi lên đối tượng Thào A Bình (SN 1991, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên). Gia đình Bình có nhiều người tham gia các hoạt động mua bán ma túy. Bố đẻ của Thào A Bình cũng bị bắt quả tang khi vận chuyển 2 bánh heroin. Anh trai ruột của Bình là Thào Vàng Ly bị truy nã về tội ma túy.

Thời gian gần đây, Thào A Bình có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, có nhiều tiền ăn chơi, 2 xe ôtô, làm hộ chiếu từ năm 2018 và nhiều lần xuất cảnh sang Lào. Căn cứ vào tài liệu trinh sát thu thập được và tính chất đặc biệt phức tạp, nguy hiểm, liều lĩnh, manh động của các đối tượng trong đường dây khi thực hiện phạm tội, ngày 30/9/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án gồm 9 thành viên, trong đó Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên là Trưởng ban; các đồng chí Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy là Phó trưởng Ban. Thành viên Ban chuyên án gồm các đồng chí Trưởng phòng một số phòng nghiệp vụ…

Đối tượng Thào A Bình cùng các đồng phạm bị tòa tuyên án tử hình.

Sau 2 tuần thu thập thông tin tài liệu, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Thào A Bình móc nối với một số đối tượng ở Lào, trong đó có Thào A Sá ở tỉnh Bo Kẹo; Thào Nhìa Vảng ở tỉnh Luông Pha Bang; Ly A Chư và Vàng A Cậy ở Viêng Chăn, Lào, thường xuyên liên lạc giao dịch mua bán, vận chuyển ma túy qua điện thoại di động và mạng xã hội, với số lượng rất lớn. Quá trình dựng đường dây, Ban chuyên án xác định vị trí, vai trò, mối quan hệ của các đối tượng trong chuyên án. Lực lượng trinh sát rất khó khăn trong quá trình xác minh, thu thập thông tin, tài liệu bởi các đối tượng rất ranh ma, xảo quyệt, luôn cảnh giác cao độ, có nhiều thủ đoạn để che giấu, xóa dấu vết. Mỗi chuyến chúng vận chuyển hàng trăm bánh heroin, do đó chúng rất cảnh giác, có trang bị vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Chúng tổ chức từng tốp nhỏ, cho ma túy vào ba lô đi băng rừng, lội suối, những đường mòn mà gia súc đi qua, sau đó tập kết vào một địa điểm bí mật.

Để lần ra được dấu vết của các đối tượng, các trinh sát và Bộ đội Biên phòng đã nhiều lần đi khảo sát thực địa. Đối tượng Thào A Chư được giao lái xe vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Chư bị AIDS giai đoạn cuối không sống được lâu, nếu bị phát hiện đối tượng sẵn sàng liều mạng tấn công, chống trả lực lượng vây bắt. Chúng còn đặt cho nhau những biệt danh để tiện liên lạc cũng như che giấu tung tích. Ngoài ra, nhằm che giấu tội phạm, tạo yếu tố thuận lợi cho việc buôn ma túy, chúng tạo cho mình một vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm nghiệp từ Lào vào Điện Biên. Sẵn có tiền, các đối tượng vung ra để tạo những mối quan hệ nhằm che giấu thân phận là “trùm” buôn ma túy.

“Điểm huyệt” sói trắng

Để chủ động ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với nhóm tội phạm ma túy ở Điện Biên do Thào A Bình điều hành, Ban Chuyên án chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành rà soát hàng chục đường mòn thuộc các xã biên giới mà các đối tượng trong đường dây trên lợi dụng để hoạt động. Qua công tác nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định 5 đối tượng có liên quan đến vận chuyển ma túy thuê cho Thào A Bình.

Ngày 1/10/2019, đối tượng Thào A Bình điều khiển xe ôtô Fortuner màu trắng, BKS 30F-935.70 đi lên TP Điện Biên Phủ nhận giấy đăng ký xe ôtô, đăng ký mang tên Thào A Chư (SN 1988, quê gốc Yên Bái) và đang có nhà tại Hà Đông, Hà Nội. Ban chuyên án cử tổ công tác xuống Hà Nội xác minh có địa chỉ trên nhưng không có ai là Thào A Chư có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Qua điều tra, trinh sát xác định các đối tượng đã giả mạo địa chỉ, nhân thân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Những phương tiện này khi được sử dụng xong đều được các đối tượng ngụy trang, thay BKS để không cho ai phát hiện ra rồi cất giấu trong gara.

Ngày 3/10/2019, Thào A Bình và Thào A Chư điều khiển xe ôtô Fortuner BKS 30F-935.70 đi lên cửa khẩu quốc tế Tây Trang để xuất cảnh sang Lào. Hai ngày sau, Bình giao nhiệm vụ cho Chư ở lại, còn đối tượng về Việt Nam để giao dịch với các đối tượng đặt mua hàng ở tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, đồng thời chỉ đạo tay chân vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tập kết tại khu vực biên giới giáp với bản Gia Phú, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-25/10/2019, đối tượng Thào A Bình thường xuyên liên lạc với các anh chị em trong gia đình chuẩn bị cơm nắm, công cụ, súng để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng rất tinh quái khi đi bằng đường mòn qua lại giữa Lào và Việt Nam.

Ngày 26/10/2019, Thào A Bình đi sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Hai ngày sau, Thào A Bình và Thào A Chư điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Fortuner đi theo cửa khẩu Chiềng Khương thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để về nhà mà không qua cửa khẩu Tây Trang nhằm tránh sự để ý của lực lượng Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng. Khi về đến Điện Biên, Bình cất xe tại nhà Thào A Dế là em trai của Bình tại bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Ngôi nhà do Bình xây dựng nhưng đứng tên của em trai và đây là địa chỉ để Bình giao dịch, mua bán ma túy. Về chiếc xe ôtô ở bên Lào, Ban Chuyên án nhận định các đối tượng đã gia cố, chế tạo khoang để chứa ma túy và chúng có thể vận chuyển hàng về Việt Nam bất kể khi nào. Nhất cử nhất động của Bình đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Từ chiều 8/11/2019, các tổ đội được phân công phá án đã vào vị trí phục bắt. Đồng chí Nguyễn Hữu Thái, Phó trưởng Ban Chuyên án có mặt tại hiện trường chỉ huy 2 tổ công tác tấn công bắt giữ đối tượng Thào A Bình. Theo kế hoạch, khoảng 4h30 ngày 9/11/2019, các tổ công tác sẽ tấn công vào nhà đối tượng Thào A Bình đang ẩn nấp ở xã Na Tông. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, để đảm bảo an toàn, Ban Chuyên án đã chuyển kế hoạch. Theo đó, các tổ công tác sẽ lợi dụng khi đối tượng mở cửa nhà, đi xe ôtô ra ngoài sau đó khống chế, nhằm tạo sự bất ngờ khiến đối tượng Bình trở tay không kịp.

Được sự đồng ý của Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chuyên án, rạng sáng 9/11/2019, đồng chí Nguyễn Hữu Thái chỉ đạo một tổ công tác bí mật rút khỏi xã Mường Nhà để di chuyển đến xã Núa Ngam, huyện Điện Biên vây bắt Thào A Chư. Các trinh sát phát hiện Thào A Chư điều khiển xe ôtô bán tải đang di chuyển về hướng tổ công tác phục kích. Hai mũi trinh sát tạo thành thế gọng kìm khiến cho Thào A Chư không thể tiến, lùi, buộc phải thúc thủ.

Tổ công tác thu giữ được chiếc chìa khóa cửa cuốn nhà của đối tượng Thào A Bình. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ công tác bắt giữ được Thào A Bình, đảm bảo an toàn lực lượng vây bắt. Đến khoảng 12h cùng ngày, tổ công tác khống chế thành công đối tượng Thào A Chư và đưa đối tượng về nhà Thào A Bình để mở cửa. Đối tượng Bình thấy xe ôtô của mình trở về nhà nên không nghi ngờ gì. Khi chiếc xe vào trong sân nhà, tổ công tác đồng loạt bật cửa xe nhảy ra, ập vào khống chế bắt giữ Thào A Bình. Đối tượng Bình bị bất ngờ không thể chống trả, chỉ kịp vòng chạy ra phía sau nhà nhưng đã bị các lực lượng trong chuyên án truy bắt. Kiểm tra trong gara ôtô có xe BKS 30F-935.70 bên trong khoang được khoét rỗng, dưới sàn nhét 220 bánh heroin. Ban Chuyên án đã khống chế bắt giữ Thào A Bình, lập biên bản thu giữ tang vật vụ án.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 4 bị can gồm Thào A Bình, Thào A Chư, Sủng A Na, Sủng Sáu Dơ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT đã thu giữ 77,47kg heroin, 2 xe ôtô, 2 xe máy và nhiều tài liệu có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội. Nguồn gốc của ma túy được các đối tượng mua từ khu vực Tam giác vàng. Các đối tượng có quan hệ họ hàng, người thân móc nối để mua bán, vận chuyển qua biên giới vào tỉnh Điện Biên. Chúng thuê những đối tượng vận chuyển bằng đường mòn qua biên giới vào Việt Nam trong thời điểm đêm khuya, ngày mưa bão, có người cảnh giới, đi dò đường trước. Sau khi ma túy được tập kết tại điểm đã quy ước, các đối tượng giấu vào khoang bí mật trên xe ôtô, có kích thủy lực tạo nắp mở, sau đó sơn, sửa phủ đệm, bạt, bỉ cách âm như xe mới. Trên xe, chỉ có một công tắc điện mới có thể mở được ngăn chứa ma túy ra. Từ ngày 30/9/2020 đến 1/10/2020, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ án Thào A Bình cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị can đã bị tuyên án tử hình, còn Sủng Sáu Dơ bị tuyên án chung thân.

Thông tin với PV, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua tỉnh Điện Biên là một chuyên án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, điển hình của tội phạm ma túy trong thời gian qua được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công.

Qua đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ban chuyên án cũng làm rõ, từ năm 2011 đến khi bị bắt giữ, đối tượng Thào A Bình đã 17 lần mua bán trót lọt 737 bánh heroin, thu lợi bất chính 18 tỷ 865 triệu đồng.

