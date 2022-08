TPHCM: Triệt xóa băng nhóm chuyên trộm xe máy đắt tiền

Dù đã có nhiều tiền án tiền sự nhưng các đối tượng trong băng nhóm đá xế vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” để có tiền phê ma túy.

Ngày 13-8, Công an Q.Bình Tân, TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Xinh (SN 1992, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, quê Hậu Giang), Trần Thanh Lâm (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trí (SN 1991, quê Bến Tre) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, đối tượng Xinh và Lâm còn bị khởi tố thêm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong băng "đá xế" bị công an bắt giữ

Gần đây trên địa bàn Q.Bình Tân xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Không chỉ “thổi bay” những chiếc xe máy đắt tiền mà chủ nhân vì chủ quan, sơ hở dựng xe hớ hênh, kẻ trộm còn táo tợn cắt khóa cổng, khóa nhà, đột nhập vào trong lấy trộm cùng lúc nhiều chiếc xe máy.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương lập chuyên án truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an Q.Bình Tân nhanh chóng đưa vào tầm ngắm nhiều đối tượng trong băng nhóm do Lê Minh Xinh cầm đầu.

Tang vật vụ án được công an thu giữ

Tối 2-8, Đội CSHS Công an Q.Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà trọ của Xinh nằm ở hẻm 159 đường Nguyễn Văn Cự (P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân) thu giữ xe một xe Honda SH 150i, 1 xe Honda Vision cùng nhiều biển số xe và đồ nghề dùng đi trộm cắp như: kiềm thủy lực, mỏ lết, phá khóa vạn năng…

Qua đấu tranh, Xinh cho biết trước đó vào rạng sáng cùng ngày đã cùng đồng bọn gồm Tâm và Trí đột nhập vào một căn nhà trên đường số 8 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) lấy trộm được chiếc xe Honda SH 150i và xe Honda Vision. Sau khi “ăn hàng” xong, Xinh tự định giá những chiếc xe vừa trộm được rồi đứng ra thu mua lại để bán kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, các đối tượng trong băng nhóm này còn khai nhận thực hiện hàng loạt các vụ đá xế khác trên địa bàn Q.Bình Tân. Tài sản trộm cắp được chúng đưa về nhà trọ của Xinh cất giấu rồi gọi cho Lâm hoặc trực tiếp Xinh đứng ra “bao tiêu”.

Một số xe máy tang vật đã được công an thu hồi

Đáng chú ý, các đối tượng trong băng nhóm này đều có nhiều “tiền án, tiền sự” và nghiện ma túy nặng. Trong đó, Xinh khi vừa tròn 20 tuổi đã nếm mùi “cơm tù” về tội “Giao cấu với trẻ em”. Năm 2019, hắn tiếp tục phải đi cai nghiện tập trung khi đang phê “hàng đá” cùng vài chiến hữu trong nhà nghỉ và bị bắt quả tang.

Các đối tượng còn lại như Trí, Tâm, Lâm đều có từ 2-3 tiền án về tội cướp giật, trộm cắp tài sản… Tuy nhiên, sau khi ra tù chúng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” để có tiền phê ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

