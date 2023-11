Bí mật sau cái chết của triệu phú cưới vũ nữ thoát y: Án mạng trong khách sạn

Cái chết tàn bạo của triệu phú Ben Novack Jr. không chỉ tiết lộ về một sự phản bội khủng khiếp mà còn giúp cơ quan chức năng khám phá ra vụ án mạng từng được cho là một tai nạn.

Triệu phú Ben Novack Jr. và vợ

Tuổi thơ cô đơn

Ben Novack Jr. là con trai duy nhất của một cặp đôi được nhiều người biết đến. Bố anh là “ông trùm” khách sạn Ben Novack Sr. và mẹ là cựu người mẫu Bernice S. Novak.

Khách sạn Fontainebleau của gia đình Novak ở thành phố Miami Beach (bang Florida, Mỹ) từng trở thành địa điểm nổi tiếng được nhiều ngôi sao lựa chọn vào những năm 1950. Rất nhiều bộ phim cũng được quay ở đây.

Gia đình Ben sống trong một căn hộ áp mái bên trong khách sạn xa hoa. Dù có cuộc sống giàu sang nhưng đối với Ben Jr., đó là một tuổi thơ đau khổ.

Cậu bé Ben luôn cảm thấy cô đơn trong khi cha mẹ mải chiêu đãi những vị khách nổi tiếng. Sinh nhật của cậu được tổ chức sang trọng nhưng khách mời chỉ là những đứa trẻ tình cờ lưu trú tại khách sạn vào thời điểm đó.

Đến cuối những năm 1970, thời hoàng kim của khách sạn Fontainebleau chấm dứt. Nơi đây không còn là điểm nóng như xưa nữa và nhanh chóng phá sản.

Nhưng rồi, với khả năng của mình, Ben Jr. đã tìm được con đường sự nghiệp rộng mở trong ngành khách sạn. Anh thành lập công ty chuyên tổ chức các hội nghị lớn tại hệ thống khách sạn trên khắp đất nước. Khi hoạt động kinh doanh bùng nổ, có thời điểm Ben thu về 50 triệu USD lợi nhuận mỗi năm.

Án mạng trong phòng khách sạn

Ben đã tìm thấy tình yêu của mình sau khi gặp một vũ nữ thoát y tên là Narcy tại một câu lạc bộ ở Miami. Narcy cũng là mẹ đơn thân của bé gái May Abad. Ngay sau khi Narcy và Ben Jr. kết hôn, cô bé May nhanh chóng được chuyển đến trường nội trú.

May dù có tuổi thơ khó khăn nhưng khi đến tuổi trưởng thành, cô đã hình thành mối quan hệ chặt chẽ với bố dượng Ben Jr. May sau đó tới làm việc cho công ty của bố.

Ben coi May như con gái ruột và ngược lại, May cũng coi Ben như người sinh ra mình. May cũng từ đó hàn gắn mối quan hệ với mẹ cô. Cuối cùng, gia đình đặc biệt này dường như đã tìm được hạnh phúc viên mãn.

Nhưng rồi, bi kịch xảy đến vào sáng ngày 12/7/2009, khi Ben được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn ở Rye Brook, New York, nơi công ty của anh đang tổ chức một hội nghị.

Narcy là người tìm thấy chồng nằm úp mặt trên sàn căn hộ áp mái. Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân 53 tuổi lúc đó đang mặc đồ lót, mặt bị dán băng keo, hai tay trói sau lưng và hai chân bị dán băng keo ở dưới đầu gối. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Ben bị sát hại một cách dã man.

Theo Narcy, chồng cô đã thức gần như cả đêm để hoàn thiện các chi tiết của hội nghị sắp diễn ra và đi ngủ vào khoảng 6h30 sáng. Ben đang ngủ khi Narcy rời phòng khách sạn vào khoảng 7h để xuống dưới giúp chuẩn bị bữa sáng cho hội nghị.

Camera giám sát xác nhận tài khoản và dữ liệu thẻ chìa khóa căn hộ cho thấy Narcy quay lại phòng vào khoảng 7h40 sáng, cũng là thời điểm phát hiện thi thể.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không có hoạt động thẻ chìa khóa nào khác từ nửa đêm đến 7h40. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ kẻ giết Ben đã được ai đó cho vào phòng khách sạn.

