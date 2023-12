Bí mật sau cái chết của triệu phú cưới vũ nữ thoát y: Tiết lộ khủng khiếp

Cái chết tàn bạo của triệu phú Ben Novack Jr. không chỉ tiết lộ về một sự phản bội khủng khiếp mà còn giúp cơ quan chức năng khám phá ra vụ án mạng từng được cho là một tai nạn.

Narcy Novack và Cristobal Veliz.

Bí mật bất ngờ

Narcy Novack và anh trai cô ta - Cristobal Veliz bị bắt vì tội lừa đảo và âm mưu giết người trong cái chết của Ben Novack Jr. Theo cáo buộc, Narcy sợ rằng người chồng triệu phú sẽ bỏ mình để đi theo nhân tình và như vậy cô ta chỉ nhận được 65.000 USD theo thỏa thuận tiền hôn nhân thay vì tài sản của anh.

Theo lời thú nhận của hai sát thủ Alejandro Garcia và Joel Gonzalez, Cristobal đã trả tiền cho vụ giết người thuê và mua những quả tạ làm vũ khí đưa cho hai sát thủ.

Narcy là người mở cửa phòng khách sạn cho Alejandro và Joel vào để thực hiện vụ giết người. Người phụ nữ này cũng ở đó khi chồng cô ta bị tấn công đến chết. Alejandro cho biết Narcy thậm chí còn ra lệnh phá hủy mắt của nạn nhân. Theo Narcy, việc này sẽ khiến Ben không bao giờ có thể nhìn những người phụ nữ khác được nữa.

Tuy nhiên, tội ác của người phụ nữ này không chỉ dừng lại ở đây. Alejandro sau đó tiếp tục tiết lộ với cơ quan điều tra một sự thật khủng khiếp khác có liên quan tới Narcy.

Theo đó, việc giết Ben không phải là vụ giết người duy nhất mà anh ta thực hiện. Alejandro thừa nhận đã giết bà Bernice, người mẹ 87 tuổi của Ben, vào ba tháng trước đó.

Tội ác khủng khiếp

Tài liệu của tòa án cho biết ngày 5/4/2009, bà Bernice được phát hiện đã chết trong gara nhà mình ở Fort Lauderdale, Florida. Ban đầu, nhà chức trách cho rằng bà Bernice chết do tai nạn, sau một cú trượt chân và ngã. Nhưng giờ đây Alejandro thừa nhận đã dùng cờ lê đánh vào đầu nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, Narcy muốn mẹ chồng chết vì nếu còn sống, bà sẽ đứng ở hàng thừa kế tài sản của Ben trước con dâu.

Alejandro cũng khai với các nhà điều tra rằng anh ta thậm chí còn được thuê để thực hiện vụ giết người thứ ba nhằm vào May Abad, con gái của Narcy. May mắn thay, âm mưu đã bị vạch trần trước khi May gặp bất kỳ tổn hại nào.

Narcy Novack và anh trai Cristobal Veliz cuối cùng bị kết tội giết người, âm mưu giết người, bạo lực gia đình, rình rập, rửa tiền và giả mạo nhân chứng. Cả hai đều bị kết án tù chung thân không có cơ hội ân xá.

Trong khi đó, hai sát thủ Alejandro và Joel đã nhận tội với mức án nhẹ hơn do thỏa thuận nhận tội và hỗ trợ cuộc điều tra. Cả hai bị kết án 17,5 năm tù.

Số tài sản trị giá 4,2 triệu USD của Ben đã thuộc về May và các con cô. Rất lâu sau đó, May vẫn đau đớn trước sự lựa chọn của mẹ mình. “Bà ấy không nhìn thấy những gì đang có trước mặt. Bà ấy có con gái, hai đứa cháu rất yêu thương và rồi giờ đây bà ấy chẳng còn gì cả”, May nói. Để tôn vinh cha dượng của mình, May đã đặt tên ông cho cậu con trai thứ ba của cô.

(Hết)

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 4/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]