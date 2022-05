Bí mật chiếc hồ lô 15 tỷ và kế hoạch ám sát trong đêm mưa: Thuê “sát thủ” bất thành

Để thực hiện kế hoạch của mình nhưng không phải trực tiếp ra tay, Toan đã thuê 1 người bị bệnh nan y với giá 5 triệu đồng làm sát thủ thay mình gây tội ác.

“Người tính không bằng trời tính”

Ngày 16/9/2017, Ma Thanh Toan (SN 1952, trú xã Kim Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) mang theo 1 khẩu súng săn cỡ 32, dài 98cm và 6 viên đạn đi từ nhà đến nhà anh Triệu Quyết Thắng (SN 1971, trú thị trấn Na Hang).

Biết anh Thắng đang mắc một căn bệnh nan y, không thể cứu chữa và sống được bao lâu nữa nên Toan ngọt nhạt, thuyết phục anh Thắng làm “sát thủ” giúp mình “xử lý” một trong những người đang đặt cọc mua chiếc hồ lô 15 tỷ mà mình đã chào hàng trước đó.

Theo tính toán của Toan, sau khi vụ nổ súng diễn ra, nhóm anh S. sẽ sợ hãi, không dám sang Tuyên Quang đòi tiền Toan nữa. Số tiền 500 triệu đồng đặt cọc cũng được Toan “nuốt trọn” và thoải mái chi tiêu, chăm lo cuộc sống. Về phần chiếc hồ lô bằng đồng biết đổi màu, chỉ có “trời biết, đất biết” và Toan biết là nó có tồn tại hay không.

Về phần khẩu súng săn nói trên, Toan khai nhận mua của 1 người đàn ông tên Thắng (ở tỉnh Bắc Kạn) từ tháng 6/2017 với giá 1,8 triệu đồng. Tại nhà anh Thắng, Toán đưa ra lời đề nghị anh Thắng dùng súng bắn 1 thành viên trong nhóm khách mua hồ lô bằng đồng đổi màu với giá 5 triệu đồng.

Bố trí xong người và súng, Toan chốt hẹn anh Nguyễn Cao S., xem hàng vào lúc 2h ngày 17/9, tại khu vực cầu Nà Nghè, TX. Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 0h sáng 17/9/2017, Toan mang theo súng đã lắp đạn sẵn, dẫn anh Thắng đi bộ đến khu vực cầu Nà Nghè.

Trên đường đi, do lo sợ về việc sẽ có án mạng xảy ra, anh Thắng đã gọi điện thoại báo Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tuyên Quang biết để ngăn chặn, tuy nhiên không gọi được. Khi đi đến khu vực cách cầu Nà Nghè khoảng 1 km, anh Thắng khuyên can Toan ngừng việc bắn người nhưng Toan không nghe mà vẫn kiên quyết thực hiện.

Lúc này, anh Thắng đã giằng súng của Toan. Trong lúc giằng co, anh Thắng đã bóp cò súng khiến súng nổ. Đúng lúc đó, nhóm khách đi ô tô đến, Toan lập tức hô lên là anh Thắng dọa bắn 2 người em kết nghĩa của Toan (chủ nhân chiếc hồ lô bằng đồng đổi màu do Toan bịa ra) nên 2 người này đã cầm hồ lô bỏ chạy, “đổ tội” hoàn toàn cho anh Thắng. Hắn lại có lý do lùi thời gian xem hàng tới tận 25/9/2017.

Đoạt mạng người

Đến ngày hẹn 25/9/2017, Toan mang theo khẩu súng đã được tháo rời đến chỗ hẹn sớm hơn để tiếp tục âm mưu bắn người. Theo đúng lịch hẹn, nhóm của anh S. tới khu vực đầu cầu Nà Nghè. Nhóm người cứ thế trông mong sẽ được “mục sở thị” chiếc hồ lô thần bí bằng đồng đổi màu nhưng ai ngờ, phía trước họ lại là một “sát thủ” đang chờ đoạt mạng người.

Đến điểm đã hẹn, nhưng mọi người không thấy Toan đến. Khi gọi điện thoại cho Toan thì hắn nói đang bị đau chân và đang ở trên lán, cách chỗ hẹn cũ vài trăm mét.Theo đó 3 người trong nhóm của S., cầm theo đèn pin và mặc áo mưa men theo đường mòn đến lán mà Toan mô tả còn anh Nguyễn Cao S., ngồi lại ô tô trông xe.

Lúc này, Toan ẩn nấp cách đó chừng 50m nên đã theo dõi và nắm bắt toàn hoạt động nhóm của nhóm người. Khi 3 người trong nhóm đi lên rừng thì Toan bắt đầu lắp súng.

Quan sát thấy không có người qua lại trên đường, Toan cầm súng tiến về sát về phía xe ô tô của anh S. Hắn chĩa nòng súng qua khe cửa kính nhắm thẳng đầu anh S. rồi bắn, viên đạn xuyên qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Toan nhanh chóng chạy khởi hiện trường. Chạy được khoảng 40 mét, Toan rẽ vào bãi đất trống ở lề đường bên phải, tháo vỏ đạn cất vào túi vải để ở túi quần, tháo nòng súng ra khỏi bang súng rồi quấn vào bao tải dứa màu xanh rồi về lán của một người quen ngủ.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin vụ việc đã khẩn trương triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt được Ma Thanh Toan vào ngày 26/9/2017.

